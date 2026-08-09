El horóscopo chino revela para este domingo 9 de agosto de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al poderoso Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy domingo 9 de agosto
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy domingo 9 de agosto
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): una inspiración inesperada acompañará las primeras horas del domingo y te permitirá resolver con facilidad un asunto que venía ocupando demasiado espacio en tu mente. Hacia la tarde coincidirás con una persona cuyas palabras te impulsarán a mirar el futuro desde una perspectiva mucho más esperanzadora. La noche cerrará la jornada con una profunda sensación de renovación y el deseo de comenzar una etapa diferente
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el silencio de la mañana favorecerá la concentración y te permitirá dedicar tiempo a aquello que realmente merece tu atención. Durante la tarde comprobarás que una elección realizada semanas atrás empieza a ofrecer resultados sólidos y muy alentadores. La noche transcurrirá en un ambiente de calma donde recuperarás completamente el equilibrio físico y emocional
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): desde el amanecer sentirás una fuerza interior que te llevará a actuar con decisión frente a una situación que ya no admite postergaciones. En las horas de la tarde una experiencia fuera de lo habitual despertará nuevas ambiciones y reforzará tu confianza personal. La noche resultará perfecta para compartir historias y celebrar cada paso que has conseguido dar
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la dulzura con la que encararás el inicio del día favorecerá el reencuentro con personas que ocupan un lugar importante en tu corazón. Al avanzar la tarde vivirás un momento cargado de emociones positivas que fortalecerá un vínculo muy especial. La noche será un refugio de serenidad donde encontrarás respuestas sin necesidad de hacer grandes esfuerzos
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): apenas comience la jornada aparecerá una oportunidad para demostrar tu capacidad de liderazgo en un escenario inesperado. A media tarde recibirás noticias que ampliarán tus expectativas respecto de un objetivo que continúa evolucionando favorablemente. La noche te permitirá proyectar nuevos desafíos con la seguridad de quien sabe que está preparado para alcanzarlos
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): una observación realizada durante la mañana revelará un detalle decisivo que cambiará tu interpretación sobre un asunto reciente. Conforme transcurra la tarde descubrirás que escuchar con atención puede abrir puertas que parecían completamente cerradas. La noche favorecerá el autoconocimiento y te dejará una valiosa enseñanza para los próximos días
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la energía dominical despertará en ti un fuerte deseo de salir, descubrir lugares diferentes y dejarte sorprender por lo inesperado. En la tarde compartirás una experiencia estimulante que despertará nuevas ilusiones para las semanas venideras. La noche estará llena de alegría, espontaneidad y conversaciones que ampliarán tu visión sobre el futuro
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): una emoción muy especial aparecerá desde temprano y te inspirará a expresar con naturalidad todo aquello que normalmente reservas para ti. Durante la tarde una demostración sincera de cariño reforzará la confianza en quienes forman parte de tu vida. La noche invitará a disfrutar de un entorno armonioso donde tu sensibilidad encontrará el espacio que necesita
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): una circunstancia inesperada cambiará el rumbo de la mañana y pondrá de manifiesto tu extraordinaria capacidad para improvisar con éxito. En el desarrollo de la tarde encontrarás una solución original que resolverá un asunto pendiente de manera sorprendentemente sencilla. La noche reunirá diversión, ocurrencias ingeniosas y momentos que despertarán carcajadas compartidas
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el orden que establecerás desde las primeras horas facilitará que todo se acomode exactamente como lo habías previsto. En la tarde descubrirás una posibilidad para optimizar recursos y avanzar con mayor eficacia hacia un propósito importante. La noche será excelente para relajarte mientras contemplas con satisfacción todo lo que has conseguido organizar
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): movido por tu enorme sentido de la lealtad dedicarás la mañana a fortalecer vínculos que merecen seguir creciendo con sinceridad. A lo largo de la tarde recibirás una muestra de gratitud que confirmará cuánto valoran tu presencia quienes te rodean. La noche dejará una sensación de pertenencia y afecto que renovará profundamente tu ánimo
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la armonía marcará el comienzo del domingo y encontrarás satisfacción en actividades sencillas que alimentarán tu bienestar. En la tarde volverá a despertar tu interés por un proyecto personal que ahora contará con mejores condiciones para desarrollarse. La noche concluirá con un clima alegre, afectuoso y lleno de buenos recuerdos que te preparará con entusiasmo para la nueva semana