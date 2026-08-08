Signo regente del día: Conejo

Conejo Elemento: Madera

Madera Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Cabra, Cerdo, Perro

Cabra, Cerdo, Perro Animales incompatibles: Gallo

Gallo Actividades recomendadas: fortalecer relaciones, embellecer espacios, estudiar, negociar con calma, desarrollar proyectos creativos, descansar

fortalecer relaciones, embellecer espacios, estudiar, negociar con calma, desarrollar proyectos creativos, descansar Actividades a evitar: discutir, actuar con impaciencia, tomar decisiones impulsivas, alimentar resentimientos, asumir riesgos innecesarios

Horóscopo chino: cómo es la energía del Conejo de Madera Yin

En el horóscopo chino, el Conejo de Madera Yin invita a bajar el ritmo para descubrir oportunidades que solo aparecen cuando existe calma interior. El Conejo simboliza la diplomacia, la sensibilidad y la capacidad de construir armonía incluso en escenarios complejos, mientras que la Madera Yin representa el crecimiento silencioso y la creatividad.

Horóscopo chino: las predicciones del domingo 9 de agosto, día del Conejo de Madera Yin

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): encuentra un ambiente favorable para reorganizar ideas y resolver asuntos que requerían una mirada diferente. La influencia del Conejo le ayudará a comprender mejor las necesidades de quienes lo rodean. Una conversación abrirá nuevas posibilidades para un proyecto futuro. Será recomendable actuar con serenidad. La paciencia le permitirá avanzar con seguridad

encuentra un ambiente favorable para reorganizar ideas y resolver asuntos que requerían una mirada diferente. La influencia del Conejo le ayudará a comprender mejor las necesidades de quienes lo rodean. Una conversación abrirá nuevas posibilidades para un proyecto futuro. Será recomendable actuar con serenidad. La paciencia le permitirá avanzar con seguridad Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): vive una jornada donde la constancia encontrará el respaldo de circunstancias más favorables. La energía de la Madera Yin impulsa cambios graduales que fortalecerán sus objetivos. Una propuesta despertará expectativas positivas. Será un excelente momento para consolidar planes importantes. La estabilidad seguirá creciendo paso a paso

vive una jornada donde la constancia encontrará el respaldo de circunstancias más favorables. La energía de la Madera Yin impulsa cambios graduales que fortalecerán sus objetivos. Una propuesta despertará expectativas positivas. Será un excelente momento para consolidar planes importantes. La estabilidad seguirá creciendo paso a paso Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): descubre un día que le invita a equilibrar entusiasmo con prudencia. El Conejo aporta la serenidad necesaria para tomar decisiones más acertadas. Una oportunidad aparecerá cuando decida escuchar antes de actuar. Será recomendable confiar también en su intuición. La calma potenciará sus talentos

descubre un día que le invita a equilibrar entusiasmo con prudencia. El Conejo aporta la serenidad necesaria para tomar decisiones más acertadas. Una oportunidad aparecerá cuando decida escuchar antes de actuar. Será recomendable confiar también en su intuición. La calma potenciará sus talentos Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): recibe plenamente la influencia de su propio signo, fortalecida por la delicadeza y la creatividad de la Madera Yin. La jornada favorece los encuentros importantes, la inspiración y el desarrollo de proyectos personales. Una noticia traerá alegría y renovará su motivación. Será un excelente momento para sembrar nuevos objetivos. La armonía interior atraerá oportunidades duraderas

recibe plenamente la influencia de su propio signo, fortalecida por la delicadeza y la creatividad de la Madera Yin. La jornada favorece los encuentros importantes, la inspiración y el desarrollo de proyectos personales. Una noticia traerá alegría y renovará su motivación. Será un excelente momento para sembrar nuevos objetivos. La armonía interior atraerá oportunidades duraderas Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): encuentra una energía que favorece la reflexión antes de emprender nuevos desafíos. El día le permitirá descubrir detalles que antes habían pasado desapercibidos. Una conversación sincera despejará una inquietud importante. Será recomendable actuar con paciencia. La claridad fortalecerá sus decisiones

encuentra una energía que favorece la reflexión antes de emprender nuevos desafíos. El día le permitirá descubrir detalles que antes habían pasado desapercibidos. Una conversación sincera despejará una inquietud importante. Será recomendable actuar con paciencia. La claridad fortalecerá sus decisiones Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): vive una jornada propicia para planificar con inteligencia y observar cada situación desde una perspectiva más amplia. La influencia del Conejo favorece la estrategia y el equilibrio emocional. Una idea surgirá de manera espontánea y tendrá gran potencial. Será conveniente confiar en su experiencia. La prudencia abrirá nuevas posibilidades