El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este domingo 9 de agosto de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 9 de agosto, día del Conejo de Madera Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Conejo
- Elemento: Madera
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Cabra, Cerdo, Perro
- Animales incompatibles: Gallo
- Actividades recomendadas: fortalecer relaciones, embellecer espacios, estudiar, negociar con calma, desarrollar proyectos creativos, descansar
- Actividades a evitar: discutir, actuar con impaciencia, tomar decisiones impulsivas, alimentar resentimientos, asumir riesgos innecesarios
Horóscopo chino: cómo es la energía del Conejo de Madera Yin
En el horóscopo chino, el Conejo de Madera Yin invita a bajar el ritmo para descubrir oportunidades que solo aparecen cuando existe calma interior. El Conejo simboliza la diplomacia, la sensibilidad y la capacidad de construir armonía incluso en escenarios complejos, mientras que la Madera Yin representa el crecimiento silencioso y la creatividad.
Horóscopo chino: las predicciones del domingo 9 de agosto, día del Conejo de Madera Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): encuentra un ambiente favorable para reorganizar ideas y resolver asuntos que requerían una mirada diferente. La influencia del Conejo le ayudará a comprender mejor las necesidades de quienes lo rodean. Una conversación abrirá nuevas posibilidades para un proyecto futuro. Será recomendable actuar con serenidad. La paciencia le permitirá avanzar con seguridad
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): vive una jornada donde la constancia encontrará el respaldo de circunstancias más favorables. La energía de la Madera Yin impulsa cambios graduales que fortalecerán sus objetivos. Una propuesta despertará expectativas positivas. Será un excelente momento para consolidar planes importantes. La estabilidad seguirá creciendo paso a paso
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): descubre un día que le invita a equilibrar entusiasmo con prudencia. El Conejo aporta la serenidad necesaria para tomar decisiones más acertadas. Una oportunidad aparecerá cuando decida escuchar antes de actuar. Será recomendable confiar también en su intuición. La calma potenciará sus talentos
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): recibe plenamente la influencia de su propio signo, fortalecida por la delicadeza y la creatividad de la Madera Yin. La jornada favorece los encuentros importantes, la inspiración y el desarrollo de proyectos personales. Una noticia traerá alegría y renovará su motivación. Será un excelente momento para sembrar nuevos objetivos. La armonía interior atraerá oportunidades duraderas
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): encuentra una energía que favorece la reflexión antes de emprender nuevos desafíos. El día le permitirá descubrir detalles que antes habían pasado desapercibidos. Una conversación sincera despejará una inquietud importante. Será recomendable actuar con paciencia. La claridad fortalecerá sus decisiones
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): vive una jornada propicia para planificar con inteligencia y observar cada situación desde una perspectiva más amplia. La influencia del Conejo favorece la estrategia y el equilibrio emocional. Una idea surgirá de manera espontánea y tendrá gran potencial. Será conveniente confiar en su experiencia. La prudencia abrirá nuevas posibilidades
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): encuentra un ambiente tranquilo que le ayudará a reorganizar prioridades y recuperar energías. El ritmo pausado del día le permitirá apreciar oportunidades que normalmente pasarían inadvertidas. Una invitación traerá un momento agradable. Será recomendable disfrutar del presente. La serenidad fortalecerá su confianza
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): disfruta de una de las energías más armoniosas del ciclo gracias a la afinidad con el Conejo. La creatividad, la sensibilidad y el optimismo favorecerán tanto las relaciones como los proyectos personales. Una oportunidad aparecerá a través de una persona cercana. Será un excelente día para iniciar algo que le entusiasme. La inspiración encontrará el momento ideal para florecer
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): descubre una jornada donde el ingenio será más efectivo cuando se combine con paciencia. El Conejo le invita a evitar respuestas apresuradas y observar el panorama completo. Una conversación revelará información muy útil. Será recomendable actuar con discreción. La inteligencia emocional marcará la diferencia
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): se encuentra frente a la energía opuesta del Conejo, por lo que será conveniente evitar críticas innecesarias o discusiones por detalles menores. Algunas diferencias encontrarán solución mediante el diálogo respetuoso. Una pausa le permitirá comprender mejor una situación. Será importante mantener una actitud flexible. La tolerancia abrirá el camino hacia la armonía
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): vive una jornada especialmente favorable gracias a la excelente afinidad con el Conejo. La confianza, la cooperación y el sentido de la justicia le permitirán consolidar relaciones importantes. Una propuesta despertará ilusión por el futuro. Será un excelente momento para fortalecer alianzas. La lealtad seguirá siendo su mayor fortaleza
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): encuentra un día lleno de equilibrio y crecimiento personal gracias a la armonía con el Conejo. La energía favorece la creatividad, la vida familiar y los proyectos que nacen desde la autenticidad. Una coincidencia abrirá una puerta que parecía cerrada. Será recomendable seguir aquello que despierte verdadera ilusión. La generosidad y la confianza atraerán abundancia hacia su camino