El horóscopo chino revela para este viernes 7 de agosto de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al poderoso Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy viernes 7 de agosto
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy viernes 7 de agosto
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): al comenzar la jornada descubrirás que una noticia modifica favorablemente tus expectativas y te anima a actuar con mayor decisión. Conforme avance la tarde aparecerá la ocasión perfecta para concretar un acuerdo o dar un paso que venías evaluando desde hace tiempo. La noche dejará una agradable sensación de confianza al comprobar que el rumbo elegido empieza a mostrar resultados alentadores
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): con absoluta firmeza enfrentarás las primeras responsabilidades del día y notarás que los obstáculos pierden fuerza frente a tu perseverancia. En las horas de la tarde alguien reconocerá tu experiencia y buscará escuchar tu opinión antes de tomar una decisión relevante. La noche favorecerá el sosiego y te permitirá recuperar energías en un entorno cómodo y seguro
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): bastará una iniciativa durante la mañana para cambiar el ritmo de la jornada y colocarte en una posición muy favorable. Más adelante la tarde traerá un desafío estimulante que despertará todo tu espíritu competitivo sin generar conflictos. La noche será propicia para celebrar los avances obtenidos y visualizar conquistas todavía más importantes
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): con una actitud comprensiva iniciarás el día resolviendo una diferencia mediante el diálogo y la empatía. A mitad de la tarde recibirás una invitación que fortalecerá un lazo afectivo y abrirá espacio para compartir momentos muy agradables. La noche envolverá tus emociones con serenidad y favorecerá un descanso profundamente reparador
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): en cuanto amanezca asumirás un compromiso importante con la seguridad de quien sabe exactamente hacia dónde quiere dirigirse. Al desarrollarse la tarde surgirán circunstancias ideales para ampliar tus aspiraciones gracias a un contacto influyente o una propuesta interesante. La noche será excelente para definir nuevas metas con una visión mucho más amplia que la de semanas anteriores
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): una corazonada muy precisa marcará las primeras horas y evitará que tomes una decisión apresurada que luego podrías lamentar. Durante la tarde interpretarás correctamente las verdaderas intenciones de alguien que hasta ahora resultaba difícil de comprender. La noche favorecerá la contemplación y te ayudará a encontrar respuestas sin necesidad de buscar explicaciones externas
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el deseo de romper con la rutina dominará la mañana y terminarás aceptando una experiencia completamente distinta a lo habitual. En la tarde conocerás personas o situaciones capaces de despertar un entusiasmo que hacía tiempo no experimentabas. La noche estará llena de movimiento, conversaciones animadas y momentos que ampliarán tu manera de mirar el futuro
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): una inspiración inesperada aparecerá al iniciar el día y te permitirá encontrar belleza donde otros solo perciben lo cotidiano. Conforme transcurra la tarde alguien valorará tu sensibilidad y te hará sentir verdaderamente apreciado por quien eres. La noche ofrecerá un clima perfecto para dedicar tiempo a aquello que alimenta tu espíritu y fortalece tu equilibrio
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): gracias a tu rapidez mental resolverás desde temprano un inconveniente que parecía destinado a complicar toda la jornada. Al avanzar la tarde aprovecharás una circunstancia poco común para obtener una ventaja que nadie había previsto. La noche reunirá diversión, ocurrencias ingeniosas y un ambiente ideal para disfrutar de la compañía de personas afines
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la organización con la que encararás la mañana permitirá que todo funcione con una precisión admirable y sin pérdidas de tiempo. En las horas de la tarde descubrirás una alternativa práctica que facilitará el cumplimiento de un objetivo importante. La noche invitará a desconectar de las obligaciones mientras experimentas una merecida satisfacción por el trabajo realizado
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): movido por tu sentido de la justicia comenzarás el día brindando apoyo a alguien que necesitaba una palabra honesta y un gesto sincero. Ya en la tarde un encuentro fortalecerá una relación basada en la confianza construida a lo largo del tiempo. La noche favorecerá la cercanía familiar o afectiva y dejará una profunda sensación de pertenencia
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el ambiente de las primeras horas te invitará a disfrutar cada actividad con calma, apreciando los pequeños detalles que normalmente pasan desapercibidos. Hacia la tarde recuperarás la motivación para desarrollar una idea que vuelve a presentarse en el momento más conveniente. La noche cerrará este viernes con alegría compartida, conversaciones inspiradoras y una renovada confianza en todo lo que está por venir