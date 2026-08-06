El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este viernes 7 de agosto de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 7 de agosto, día del Búfalo de Agua Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Búfalo
- Elemento: Agua
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Rata, Serpiente, Gallo
- Animales incompatibles: Cabra
- Actividades recomendadas: consolidar proyectos, revisar documentos, ahorrar, meditar, fortalecer vínculos, completar tareas pendientes
- Actividades a evitar: precipitar decisiones, descuidar compromisos, discutir por orgullo, desperdiciar recursos, resistirse a los cambios necesarios
Horóscopo chino: cómo es la energía del Búfalo de Agua Yin
En el horóscopo chino, el Búfalo de Agua Yin invita a avanzar con firmeza sin necesidad de hacer ruido. El Búfalo simboliza la perseverancia, la responsabilidad y la capacidad de construir paso a paso, mientras que el Agua Yin aporta intuición, sensibilidad y una comprensión más profunda de las circunstancias que rodean cada decisión.
Horóscopo chino: las predicciones del viernes 7 de agosto, día del Búfalo de Agua Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): encuentra una jornada muy favorable gracias a la armonía natural con el Búfalo. Las decisiones tomadas con serenidad comenzarán a mostrar resultados antes de lo esperado. Una propuesta despertará nuevas expectativas para las próximas semanas. Será un excelente momento para fortalecer acuerdos importantes. La estabilidad abrirá el camino hacia nuevas oportunidades
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): recibe plenamente la influencia de su propio signo, enriquecida por la profundidad del Agua Yin. El día favorece la consolidación de metas, la organización y el reconocimiento de esfuerzos realizados con paciencia. Una noticia confirmará que avanza en la dirección correcta. Será recomendable confiar en su experiencia. La perseverancia seguirá siendo su mayor fortaleza
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): descubre que actuar con prudencia será mucho más efectivo que intentar acelerar los acontecimientos. La energía del día le invita a observar cada detalle antes de comprometerse con nuevos proyectos. Una conversación le permitirá comprender mejor una situación pendiente. Será conveniente mantener la mente abierta. La reflexión le ayudará a tomar mejores decisiones
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): vive una jornada tranquila donde las pequeñas acciones tendrán un impacto mayor del que imagina. El Agua Yin favorece la creatividad y la capacidad para encontrar soluciones elegantes a problemas cotidianos. Una coincidencia despertará una nueva ilusión. Será recomendable seguir su intuición. La calma atraerá buenos resultados
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): encuentra un ambiente propicio para transformar ideas ambiciosas en planes concretos. El Búfalo le recuerda que los grandes logros requieren paciencia y organización. Una oportunidad aparecerá donde antes solo veía una obligación. Será un excelente momento para fortalecer proyectos de largo plazo. La disciplina multiplicará sus posibilidades
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): disfruta de una energía especialmente favorable gracias a la afinidad con el Búfalo. Su capacidad de análisis se combinará con una intuición muy precisa para elegir el momento adecuado de actuar. Una información valiosa llegará de forma inesperada. Será recomendable aprovechar cada oportunidad con discreción. La inteligencia estratégica dará excelentes frutos
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): encuentra un día que le invita a disminuir el ritmo y observar el panorama con mayor perspectiva. No todas las respuestas aparecerán de inmediato, pero cada paso bien pensado tendrá un efecto positivo. Una idea que parecía poco importante cobrará fuerza durante la jornada. Será conveniente evitar decisiones impulsivas. La paciencia será su mejor aliada
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): se encuentra frente a la energía opuesta del Búfalo, por lo que será recomendable evitar enfrentamientos por diferencias de criterio. Algunas situaciones encontrarán solución si deja pasar el momento de mayor tensión. Una persona cercana ofrecerá un consejo muy útil. Será importante escuchar antes de responder. La flexibilidad le permitirá recuperar el equilibrio
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): vive una jornada favorable para desarrollar nuevas estrategias y perfeccionar proyectos en marcha. La influencia del Agua Yin estimula el ingenio sin perder el sentido práctico. Un encuentro inesperado abrirá una posibilidad interesante. Será recomendable actuar con confianza. La creatividad encontrará el apoyo necesario para crecer
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): disfruta de una excelente armonía con la energía del Búfalo, que fortalece su capacidad para organizar, planificar y consolidar objetivos importantes. Un reconocimiento aumentará su motivación para seguir adelante. Será un excelente día para cerrar acuerdos o concluir tareas pendientes. La disciplina seguirá marcando el camino hacia el éxito
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): encuentra una jornada adecuada para fortalecer relaciones mediante la confianza y el respeto mutuo. El Búfalo de Agua Yin favorece las conversaciones sinceras y las decisiones responsables. Una noticia le permitirá mirar el futuro con mayor optimismo. Será recomendable actuar con serenidad. La honestidad consolidará vínculos duraderos
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): descubre un día ideal para aprender, reorganizar prioridades y sembrar proyectos que crecerán con el tiempo. La combinación del Búfalo con el Agua Yin favorece la paciencia, la sensibilidad y la construcción de objetivos sólidos. Una oportunidad aparecerá gracias a un gesto sencillo que parecía insignificante. Será un excelente momento para confiar en el proceso y avanzar sin apresurarse