El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este jueves 6 de agosto de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 6 de agosto, día de la Rata de Agua Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Rata
- Elemento: Agua
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Dragón, Mono, Búfalo
- Animales incompatibles: Caballo
- Actividades recomendadas: iniciar proyectos, negociar, estudiar, realizar trámites, ampliar contactos, resolver asuntos financieros
- Actividades a evitar: actuar con ansiedad, postergar decisiones importantes, confiar en promesas poco claras, dispersarse, reaccionar impulsivamente
Horóscopo chino: cómo es la energía de la Rata de Agua Yang
En el horóscopo chino, la Rata de Agua Yang inaugura un ciclo de movimiento, ingenio y oportunidades para quienes saben combinar rapidez mental con una buena estrategia. La Rata es el primer signo del zodíaco chino y simboliza los comienzos, la inteligencia para adaptarse y la habilidad de encontrar recursos incluso en los escenarios más desafiantes.
Horóscopo chino: las predicciones del jueves 6 de agosto, día de la Rata de Agua Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): recibe plenamente la influencia de su propio signo, acompañada por la vitalidad del Agua Yang. La jornada favorece nuevos comienzos, decisiones inteligentes y conversaciones que abrirán puertas importantes. Una oportunidad surgirá de la manera más inesperada. Será un excelente momento para confiar en sus capacidades y actuar con determinación. La iniciativa marcará el inicio de un ciclo muy prometedor
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): encuentra un día muy favorable para consolidar proyectos y fortalecer acuerdos de largo plazo. La afinidad con la Rata aporta estabilidad sin limitar el crecimiento. Una propuesta despertará su interés por explorar nuevas posibilidades. Será recomendable avanzar con seguridad y paciencia. La constancia volverá a dar excelentes resultados
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): vive una jornada donde la curiosidad será una gran aliada para descubrir caminos diferentes. La energía del Agua Yang favorece el aprendizaje y la capacidad para adaptarse a los cambios. Una conversación modificará positivamente su perspectiva sobre un proyecto. Será conveniente mantener una actitud abierta. La flexibilidad ampliará sus oportunidades
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): descubre un ambiente propicio para fortalecer relaciones personales y reorganizar prioridades. La influencia de la Rata le invita a confiar más en su intuición sin dejar de lado el sentido práctico. Una noticia renovará su entusiasmo. Será un buen momento para planificar con calma. La serenidad le permitirá tomar mejores decisiones
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): disfruta de una de las energías más favorables del ciclo gracias a la excelente armonía con la Rata. El Agua Yang impulsa su visión estratégica y su capacidad para liderar nuevos proyectos. Un encuentro importante abrirá perspectivas muy interesantes. Será un excelente día para asumir desafíos con confianza. El liderazgo atraerá oportunidades valiosas
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): encuentra una jornada ideal para observar, analizar y decidir con inteligencia. La energía del día favorece las estrategias bien pensadas y los movimientos discretos. Una información llegará en el momento justo para aclarar una duda importante. Será recomendable evitar las decisiones apresuradas. La prudencia reforzará sus logros
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): se encuentra frente a la energía opuesta de la Rata, por lo que será aconsejable moderar el impulso de querer resolverlo todo de inmediato. Algunos retrasos terminarán siendo útiles para replantear el camino elegido. Una conversación sincera ayudará a disipar tensiones. Será importante actuar con paciencia. La calma le permitirá recuperar el equilibrio
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): vive un día que favorece la creatividad aplicada a asuntos concretos. La influencia del Agua Yang despierta nuevas ideas y le anima a confiar más en sus talentos. Una oportunidad aparecerá gracias a una persona cercana. Será recomendable aceptar cambios positivos. La inspiración encontrará un terreno fértil
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): encuentra una jornada especialmente positiva gracias a la afinidad con la Rata. El ingenio, la rapidez mental y la capacidad para resolver problemas alcanzarán un nivel sobresaliente. Una propuesta le permitirá demostrar todo su potencial. Será un excelente momento para negociar o iniciar un nuevo proyecto. La creatividad abrirá puertas inesperadas
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): descubre un ambiente favorable para perfeccionar proyectos y organizar los próximos pasos con claridad. La energía del Agua Yang favorece el intercambio de ideas útiles y la planificación inteligente. Una respuesta que esperaba llegará antes de lo previsto. Será recomendable mantener la disciplina. La organización continuará siendo su mayor fortaleza
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): encuentra un día apropiado para fortalecer la confianza en quienes lo rodean y resolver asuntos pendientes mediante el diálogo. La Rata impulsa la cooperación y la búsqueda de soluciones prácticas. Un gesto amable abrirá una nueva oportunidad. Será recomendable escuchar con atención. La honestidad consolidará relaciones importantes
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): vive una jornada que favorece el aprendizaje, la renovación de objetivos y el crecimiento a través de nuevas experiencias. La Rata de Agua Yang le anima a salir de la rutina y descubrir talentos que aún no había explorado. Una coincidencia despertará una idea que tendrá gran proyección en el futuro. Será un excelente momento para confiar en su intuición y avanzar sin temor. La curiosidad y la perseverancia abrirán el camino hacia nuevas oportunidades