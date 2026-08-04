Signo regente del día: Cerdo

Cerdo Elemento: Metal

Metal Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Conejo, Cabra, Tigre

Conejo, Cabra, Tigre Animales incompatibles: Serpiente

Serpiente Actividades recomendadas: fortalecer relaciones, negociar con calma, estudiar, concluir proyectos, realizar actos solidarios, organizar las finanzas

fortalecer relaciones, negociar con calma, estudiar, concluir proyectos, realizar actos solidarios, organizar las finanzas Actividades a evitar: actuar con ingenuidad, gastar sin planificación, responder con orgullo, dejar asuntos inconclusos, tomar decisiones apresuradas

Horóscopo chino: cómo es la energía del Cerdo de Metal Yin

En el horóscopo chino, el Cerdo de Metal Yin envuelve esta jornada con una energía serena que invita a encontrar fortaleza en la honestidad y equilibrio en cada decisión. El Cerdo representa la generosidad, la abundancia y la confianza en que el esfuerzo sincero siempre encuentra recompensa, mientras que el Metal Yin aporta precisión y discernimiento.

Horóscopo chino: las predicciones del miércoles 5 de agosto, día del Cerdo de Metal Yin

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): encuentra una jornada favorable para reorganizar prioridades y descubrir soluciones donde antes solo veía obstáculos. La influencia del Cerdo favorece la cooperación y el intercambio de ideas. Una conversación abrirá una perspectiva completamente nueva. Será recomendable escuchar antes de decidir. La serenidad impulsará avances importantes

encuentra una jornada favorable para reorganizar prioridades y descubrir soluciones donde antes solo veía obstáculos. La influencia del Cerdo favorece la cooperación y el intercambio de ideas. Una conversación abrirá una perspectiva completamente nueva. Será recomendable escuchar antes de decidir. La serenidad impulsará avances importantes Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): vive un día donde la perseverancia comenzará a mostrar resultados concretos. El Metal Yin fortalece su capacidad para construir sobre bases sólidas sin apresurarse. Un pequeño logro aumentará su confianza para continuar avanzando. Será un excelente momento para consolidar planes. La estabilidad seguirá creciendo

vive un día donde la perseverancia comenzará a mostrar resultados concretos. El Metal Yin fortalece su capacidad para construir sobre bases sólidas sin apresurarse. Un pequeño logro aumentará su confianza para continuar avanzando. Será un excelente momento para consolidar planes. La estabilidad seguirá creciendo Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): disfruta de una energía especialmente armoniosa gracias a la afinidad con el Cerdo. La jornada favorece nuevos comienzos, alianzas sinceras y decisiones valientes tomadas con inteligencia. Una oportunidad aparecerá cuando menos la espere. Será recomendable confiar en su intuición. El optimismo abrirá caminos inesperados

disfruta de una energía especialmente armoniosa gracias a la afinidad con el Cerdo. La jornada favorece nuevos comienzos, alianzas sinceras y decisiones valientes tomadas con inteligencia. Una oportunidad aparecerá cuando menos la espere. Será recomendable confiar en su intuición. El optimismo abrirá caminos inesperados Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): encuentra un ambiente tranquilo que fortalece la creatividad y las relaciones personales. La afinidad con el Cerdo favorece la comprensión mutua y el desarrollo de proyectos compartidos. Una noticia despertará entusiasmo por el futuro. Será un excelente momento para expresar sus ideas. La armonía atraerá nuevas oportunidades

encuentra un ambiente tranquilo que fortalece la creatividad y las relaciones personales. La afinidad con el Cerdo favorece la comprensión mutua y el desarrollo de proyectos compartidos. Una noticia despertará entusiasmo por el futuro. Será un excelente momento para expresar sus ideas. La armonía atraerá nuevas oportunidades Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): descubre una jornada apropiada para observar el panorama completo antes de asumir nuevos compromisos. El Cerdo de Metal Yin favorece las decisiones inteligentes tomadas sin presión. Una propuesta merecerá un análisis más profundo. Será conveniente actuar con paciencia. La visión estratégica le permitirá avanzar con seguridad

descubre una jornada apropiada para observar el panorama completo antes de asumir nuevos compromisos. El Cerdo de Metal Yin favorece las decisiones inteligentes tomadas sin presión. Una propuesta merecerá un análisis más profundo. Será conveniente actuar con paciencia. La visión estratégica le permitirá avanzar con seguridad Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): se encuentra frente a la energía opuesta del Cerdo, por lo que será recomendable evitar reacciones impulsivas o discusiones innecesarias. Algunas diferencias desaparecerán si decide dar espacio al diálogo. Una situación que parecía complicada comenzará a encontrar una salida. Será importante mantener la calma. La prudencia convertirá los desafíos en experiencia

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del miércoles 5 de agosto, día del Cerdo de Metal Yin.