El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este miércoles 5 de agosto de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del miércoles 5 de agosto, día del Cerdo de Metal Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Cerdo
- Elemento: Metal
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Conejo, Cabra, Tigre
- Animales incompatibles: Serpiente
- Actividades recomendadas: fortalecer relaciones, negociar con calma, estudiar, concluir proyectos, realizar actos solidarios, organizar las finanzas
- Actividades a evitar: actuar con ingenuidad, gastar sin planificación, responder con orgullo, dejar asuntos inconclusos, tomar decisiones apresuradas
Horóscopo chino: cómo es la energía del Cerdo de Metal Yin
En el horóscopo chino, el Cerdo de Metal Yin envuelve esta jornada con una energía serena que invita a encontrar fortaleza en la honestidad y equilibrio en cada decisión. El Cerdo representa la generosidad, la abundancia y la confianza en que el esfuerzo sincero siempre encuentra recompensa, mientras que el Metal Yin aporta precisión y discernimiento.
Horóscopo chino: las predicciones del miércoles 5 de agosto, día del Cerdo de Metal Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): encuentra una jornada favorable para reorganizar prioridades y descubrir soluciones donde antes solo veía obstáculos. La influencia del Cerdo favorece la cooperación y el intercambio de ideas. Una conversación abrirá una perspectiva completamente nueva. Será recomendable escuchar antes de decidir. La serenidad impulsará avances importantes
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): vive un día donde la perseverancia comenzará a mostrar resultados concretos. El Metal Yin fortalece su capacidad para construir sobre bases sólidas sin apresurarse. Un pequeño logro aumentará su confianza para continuar avanzando. Será un excelente momento para consolidar planes. La estabilidad seguirá creciendo
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): disfruta de una energía especialmente armoniosa gracias a la afinidad con el Cerdo. La jornada favorece nuevos comienzos, alianzas sinceras y decisiones valientes tomadas con inteligencia. Una oportunidad aparecerá cuando menos la espere. Será recomendable confiar en su intuición. El optimismo abrirá caminos inesperados
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): encuentra un ambiente tranquilo que fortalece la creatividad y las relaciones personales. La afinidad con el Cerdo favorece la comprensión mutua y el desarrollo de proyectos compartidos. Una noticia despertará entusiasmo por el futuro. Será un excelente momento para expresar sus ideas. La armonía atraerá nuevas oportunidades
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): descubre una jornada apropiada para observar el panorama completo antes de asumir nuevos compromisos. El Cerdo de Metal Yin favorece las decisiones inteligentes tomadas sin presión. Una propuesta merecerá un análisis más profundo. Será conveniente actuar con paciencia. La visión estratégica le permitirá avanzar con seguridad
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): se encuentra frente a la energía opuesta del Cerdo, por lo que será recomendable evitar reacciones impulsivas o discusiones innecesarias. Algunas diferencias desaparecerán si decide dar espacio al diálogo. Una situación que parecía complicada comenzará a encontrar una salida. Será importante mantener la calma. La prudencia convertirá los desafíos en experiencia
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): vive una jornada que le anima a disminuir el ritmo para evaluar con mayor claridad los próximos pasos. La influencia del Metal Yin favorece las decisiones bien fundamentadas. Un encuentro casual despertará nuevas ideas. Será recomendable mantener una actitud abierta. La paciencia enriquecerá sus proyectos
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): encuentra una de las energías más favorables del ciclo gracias a la armonía con el Cerdo. La creatividad y la sensibilidad encontrarán el respaldo necesario para transformarse en logros concretos. Una oportunidad fortalecerá su confianza. Será un excelente día para iniciar un proyecto personal. La inspiración caminará junto a usted
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): descubre un ambiente propicio para utilizar su ingenio en la resolución de asuntos prácticos. El Cerdo de Metal Yin le recuerda la importancia de combinar creatividad con disciplina. Una conversación aportará información valiosa. Será recomendable enfocarse en una meta a la vez. La claridad favorecerá cada decisión
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): vive un día apropiado para perfeccionar proyectos y consolidar avances recientes. El Metal Yin fortalece su sentido de la organización y facilita acuerdos importantes. Una respuesta positiva llegará en el momento justo. Será un excelente momento para planificar el siguiente paso. La constancia volverá a ser recompensada
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): encuentra una jornada favorable para fortalecer vínculos y construir acuerdos duraderos. La energía del Cerdo impulsa la confianza y el respeto mutuo. Una persona cercana ofrecerá un apoyo inesperado. Será recomendable aceptar la colaboración sin reservas. La lealtad continuará siendo su mayor fortaleza
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): recibe plenamente la influencia de su propio signo, enriquecida por la precisión y la serenidad del Metal Yin. La jornada favorece el crecimiento personal, la consolidación de objetivos y el reconocimiento de los esfuerzos realizados durante los últimos meses. Una oportunidad importante llegará cuando actúe con autenticidad y confianza. Será un excelente día para sembrar nuevos propósitos y fortalecer relaciones significativas