El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este lunes 10 de agosto de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del lunes 10 de agosto, día del Dragón de Fuego Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Dragón
- Elemento: Fuego
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Rata, Mono, Gallo
- Animales incompatibles: Perro
- Actividades recomendadas: iniciar proyectos, liderar equipos, presentar ideas, firmar acuerdos, realizar gestiones importantes, asumir nuevos desafíos
- Actividades a evitar: actuar con arrogancia, imponer criterios, reaccionar con ira, prometer más de lo posible, descuidar los detalles
Horóscopo chino: cómo es la energía del Dragón de Fuego Yang
En el horóscopo chino, el Dragón de Fuego Yang llega con una energía intensa, expansiva y profundamente transformadora. El Dragón representa la autoridad, la visión y la capacidad de convertir las oportunidades en grandes logros, mientras que el Fuego Yang aporta entusiasmo y determinación.
Horóscopo chino: las predicciones del lunes 10 de agosto, día del Dragón de Fuego Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): encuentra una jornada especialmente favorable para abrir nuevas puertas y establecer contactos valiosos. La afinidad con el Dragón fortalece su ingenio y su capacidad para aprovechar cada oportunidad. Una conversación despertará una idea con gran potencial. Será un excelente momento para tomar la iniciativa. La confianza marcará el comienzo de una etapa positiva
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): vive un día que le invita a salir poco a poco de la rutina sin abandonar la prudencia que lo caracteriza. La energía del Fuego Yang impulsará cambios que favorecerán su crecimiento. Una noticia renovará su entusiasmo por un proyecto. Será recomendable actuar con seguridad. La perseverancia continuará dando frutos
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): descubre una jornada dinámica donde el coraje encontrará el respaldo de circunstancias favorables. El Dragón despierta su espíritu emprendedor y le anima a asumir retos importantes. Una oportunidad llegará cuando menos la espere. Será un excelente día para confiar en sus capacidades. El entusiasmo atraerá nuevas posibilidades
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): encuentra un ambiente que le invita a mantener el equilibrio frente a personas o situaciones muy intensas. La serenidad será su mejor herramienta para tomar decisiones acertadas. Una propuesta requerirá un análisis más profundo antes de aceptarla. Será recomendable escuchar con atención. La paciencia evitará errores innecesarios
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): recibe plenamente la fuerza de su propio signo, amplificada por el Fuego Yang. Es un día ideal para iniciar proyectos, liderar equipos y tomar decisiones que marcarán el rumbo de los próximos meses. Un reconocimiento fortalecerá su confianza. Será un excelente momento para demostrar todo su potencial. La determinación abrirá caminos que parecían inalcanzables
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): vive una jornada donde la intuición y la estrategia trabajarán en perfecta armonía. La energía del Dragón favorecerá los movimientos inteligentes y las decisiones bien calculadas. Una información llegará justo cuando más la necesitaba. Será recomendable actuar con discreción. La sabiduría le permitirá avanzar con firmeza
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): encuentra un día lleno de dinamismo que despertará su deseo de explorar nuevas alternativas. El Fuego Yang fortalece su entusiasmo y le impulsa a romper con viejas limitaciones. Una invitación abrirá interesantes perspectivas. Será un excelente momento para aceptar nuevos desafíos. La iniciativa será recompensada
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): descubre una jornada favorable para fortalecer relaciones y avanzar con paciencia en objetivos personales. La intensidad del día encontrará equilibrio si evita responder con ansiedad. Una conversación aportará claridad sobre un asunto pendiente. Será recomendable confiar en el proceso. La serenidad atraerá resultados positivos
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): disfruta de una de las energías más favorables del ciclo gracias a la excelente afinidad con el Dragón. El ingenio, la creatividad y la capacidad para resolver problemas alcanzarán un nivel sobresaliente. Una oportunidad aparecerá a través de una nueva conexión. Será un excelente día para negociar o presentar ideas. El talento encontrará el escenario ideal para destacar
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): encuentra un ambiente muy positivo para consolidar proyectos y obtener reconocimiento por su esfuerzo. La armonía con el Dragón fortalece la organización y la visión de futuro. Una respuesta esperada llegará con buenas noticias. Será recomendable avanzar con confianza. La disciplina seguirá siendo la clave de su éxito
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): se encuentra frente a la energía opuesta del Dragón, por lo que será aconsejable evitar confrontaciones innecesarias y responder con serenidad ante los desacuerdos. Algunas situaciones se resolverán mejor si deja que el tiempo acomode las piezas. Una reflexión le ayudará a comprender mejor una diferencia reciente. Será importante mantener la calma. La prudencia transformará los desafíos en aprendizaje
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): vive una jornada que favorece la expansión personal y la confianza en los propios talentos. La energía del Dragón de Fuego Yang le anima a mirar más lejos y a no conformarse con objetivos pequeños. Una oportunidad inesperada despertará nuevas ambiciones. Será un excelente momento para comenzar un proyecto que había postergado. La valentía y la autenticidad atraerán experiencias que impulsarán su crecimiento