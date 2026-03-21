El horóscopo chino revela para este domingo 22 de marzo de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al flamante Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy domingo 22 de marzo
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy domingo 22 de marzo
- Rata (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la mañana comienza con una sensación de quietud que invita a tomarse el tiempo con más calma de lo habitual. Durante esas primeras horas surge el deseo de desconectarse de preocupaciones recientes y ordenar pensamientos. En la tarde aparece una charla espontánea que despierta una nueva forma de ver un asunto cotidiano. Ese intercambio aporta frescura y una mirada más liviana. Al llegar la noche se instala una sensación de equilibrio que permite descansar con la mente en paz
- Búfalo o Buey (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el inicio del día trae una energía estable que favorece las actividades tranquilas y sin exigencias. Durante la mañana se vuelve agradable dedicar tiempo a rutinas simples que aporten orden. En la tarde surge un encuentro o conversación que fortalece un vínculo cercano. Ese momento genera una sensación de seguridad emocional. Cuando cae la noche predomina un clima de calma sostenida
- Tigre (1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la mañana despierta con impulso y ganas de moverse o cambiar de entorno. Durante esas horas se vuelve ideal salir o realizar actividades que permitan liberar energía. A mitad de la tarde aparece un momento que invita a frenar y reflexionar. Esa pausa ayuda a canalizar mejor la intensidad del día. Al finalizar la jornada surge una sensación de renovación interior
- Conejo (1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el día comienza con una atmósfera suave que invita a disfrutar de los pequeños detalles. Durante la mañana se vuelve natural conectar con espacios de tranquilidad o descanso. En la tarde aparece un gesto afectuoso que cambia el ánimo de manera positiva. Ese momento aporta calidez emocional. Al llegar la noche se percibe una sensación de armonía profunda
- Dragón (1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la mañana inicia con entusiasmo y ganas de aprovechar el tiempo de manera activa. Durante esas horas surge una idea que puede convertirse en un plan interesante. En la tarde aparece un cambio inesperado que obliga a improvisar. Esa espontaneidad termina generando una experiencia enriquecedora. Al finalizar el día surge una sensación de satisfacción por lo vivido
- Serpiente (1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el comienzo del día invita a la introspección y a observar con atención el entorno. Durante la mañana se vuelve natural reflexionar sobre situaciones recientes. En la tarde aparece una conversación que aporta claridad sobre un tema personal. Ese momento permite ordenar pensamientos. Cuando llega la noche predomina una sensación de equilibrio interior
- Caballo (1966, 1978, 1990, 2002, 2014): la mañana se presenta con energía dinámica que invita a salir de la rutina. Durante esas horas resulta favorable moverse, cambiar de ambiente o iniciar actividades diferentes. En la tarde surge una pausa que permite recuperar energía. Ese momento ayuda a reorganizar el resto del día. Al caer la noche se instala una sensación de libertad y bienestar
- Cabra (1967, 1979, 1991, 2003, 2015): el día inicia con una energía sensible que favorece la conexión emocional. Durante la mañana se vuelve agradable dedicar tiempo a actividades creativas o personales. En la tarde aparece un encuentro que inspira y aporta nuevas ideas. Ese momento despierta entusiasmo. Al finalizar la jornada predomina una sensación de armonía interna
- Mono (1968, 1980, 1992, 2004, 2016): la mañana despierta con curiosidad y ganas de experimentar algo distinto. Durante esas horas surgen situaciones que invitan a improvisar con ingenio. En la tarde aparece un momento inesperado que rompe la rutina. Ese instante genera un ambiente divertido y relajado. Cuando llega la noche queda una sensación de satisfacción liviana
- Gallo (1969, 1981, 1993, 2005, 2017): el inicio del día trae claridad mental y deseo de ordenar algunos aspectos personales. Durante la mañana se vuelve sencillo planificar o reorganizar el entorno. En la tarde aparece una conversación que aporta nuevas perspectivas. Ese intercambio resulta enriquecedor. Al finalizar la jornada se percibe una sensación de equilibrio
- Perro (1970, 1982, 1994, 2006, 2018): la mañana comienza con una energía que invita a compartir tiempo con personas cercanas. Durante esas horas se fortalece un vínculo importante. En la tarde aparece un gesto sincero que refuerza la confianza mutua. Ese momento genera cercanía emocional. Cuando llega la noche predomina una sensación de tranquilidad
- Cerdo (1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el día inicia con un clima amable que favorece el disfrute de lo simple. Durante la mañana se vuelve natural avanzar sin prisa en pequeñas actividades. En la tarde aparece una propuesta que despierta interés. Ese momento abre la puerta a una experiencia distinta. Al finalizar la jornada surge una sensación de bienestar sereno