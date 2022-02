Gimnasia- Independiente Rivadavia horizontal.jpg

Está claro que será un cruce muy especial de dos equipos mendocinos que participan del torneo de la Primera Nacional y ahora estarán frente a frente en un partido que será decisivo, el que gana accede a la próxima fase y el que pierde se queda afuera de la Copa Argentina.

Un nuevo cruce, casi cuatro años después

Pese a que comparten categoría, el cambio en el formato de disputa de la Primera Nacional impidió que Independiente y Gimnasia se enfrenten en los últimos años. El 30 de septiembre de 2018 jugaron en el estadio Víctor Legrotaglie y esa fue la última vez que se enfrentaron. El Lobo se impuso 1-0 con el tanto de Patricio Cucchi.

La última vez que se enfrentaron fue este año en un amistoso de pretemporada que ganó Gimnasia y Esgrima por 3 a 1 en los penales, en Uruguay, tras empatar los 90 minutos. Esto le permitió llegar a la final y ganar el cuadrangular internacional ante Wanderers, por la Copa 90 años de Fútbol Internacional.

#CopaArgentina



Los jugadores citados por Diego Pozo para disputar el partido de los 32avos de final ante Independiente Rivadavia

El presente de ambos equipos es totalmente diferente. El Blanquinegro acumula dos derrotas consecutivas, en el arranque del torneo perdió por la mínima diferencia ante San Martín de San Juan y viene de caer ante Chaco For Ever en Resistencia por 1 a 0 (todavía no ha marcado goles). Mientras que el Azul está invicto, ha sumado cuatro puntos gracias al empate de visitante ante el Deportivo Maipú y viene de ganar por la mínima diferencia ante Quilmes en el Gargantini.

Con respecto a los equipos, los entrenadores del Lobo Diego Pozo y de la Lepra Gabriel Gómez han mantenido el misterio. En Gimnasia y Esgrima no podrán estar los lesionados Lucas Arce y Joan Juncos. La buena noticia es el regreso del arquero Sebastián Giovini, que volverá a jugar tras superar un desgarro en el gemelo izquierdo.

#CopaArgentina



EL MIÉRCOLES TODOS AL MALVINAS



Así sigue la venta de entradas para el clásico por los 32avos de Copa Argentina.

Mientras que en Independiente Rivadavia con respecto a la formación que le ganó a Quilmes, serían titulares Zules Caicedo, Sebastián Navarro, Franco Coronel y Matías Quiroga.

#CopaArgentina



Estos son los 23 elegidos por Gabriel Gómez para el clásico frente a Gimnasia y Esgrima por Copa Argentina

Copa Argentina - 32avos. de final

Probables Formaciones:

Gimnasia y Esgrima: Sebastián Giovini; Oscar Garrido, Diego Mondino, Franco Meritello y Martín Aruga; Matías Nouet, Ulises Ortegoza, Matías Villarreal y Brian Andrada; Tadeo Marchiori y Germán Rivero. DT: Diego Pozo.

Independiente Rivadavia: Leonel Finochietto; Jorge Zules Caicedo, Juan Pablo Freytes, Vaalentín Perales y Mauro Maidana o Emiliano Endrizzi; Lucas Ambrogio, Sebastián Navarro, Gustavo Turraca; Ezequiel Vidal, Matías Quiroga y Franco Coronel. DT: Gabriel Gómez.

Estadio: Malvinas Argentinas.

Árbitro: Lucas Comesaña.

Hora: 22.10.