Desde Boca llegó un lindo mensaje para Robert Rojas, de River

La intervención quirúrgica fue realizada por el médico de River Pedro Hansing y fue un éxito. El defensor estará al menos cuatro meses alejado de las canchas, siempre y cuando todo marche sobre rieles.

El futbolista peruano Aldair Rodríguez, quien fracturó al Sicario Robert Rojas, se disculpó públicamente inmediatamente tomó conocimiento de la gravedad de la lesión.

robert-rojas.jpg Robert Rojas, en el momento de la lesión.

El mensaje de Boca para Robert Rojas

Entre tantas muestras de aliento y cariño que recibió el jugador de River, llamó mucho la atención el que llegó desde la vereda contraria, del mundo de Boca Juniors.

El médico de Boca Jorge Batista, que se desempeña en el club hace más de 30 años, tuvo un gesto para imitar y le dedicó un lindo posteo a Robert Rojas en su cuenta de Instagram.

“Lo mejor para vos en este difícil momento. River cuenta con grandes profesionales que harán que vuelvas lo más rápido posible a las canchas. Fuerza”, posteó el médico, en una clara muestra de cómo se tiene que hacer las cosas y dejar de lado las camisetas.

jorge-batista-boca.jpg Jorge Batista, médico de Boca, tuvo un lindo gesto con Robert Rojas.

El pedido de disculpas de Aldair Rodríguez

Ni bien se conoció la gravedad de la lesión de Robert Rojas, defensor de River, el peruano Aldair Rodríguez pidió disculpas.

"Estoy muy triste por la situación que vive mi compañero de profesión. Fue una jugada fortuita, no tuve mala intención. Fui a disputar el balón y creo que se le engancha el pie y a la hora de forzar el balón se fractura", confesó el jugador de Alianza Lima.

aldair-rodriguez.jpg Aldair Rodríguez, jugador de Alianza Lima, provocó la fractura de Robert Rojas.

Además, Aldair Rodríguez declaró: "Fue una disputa de los dos. Yo no voy ni con plancha, ni de manera desmedida ni mucho menos irresponsablemente. Quizá con un poco de fuerza. Estoy dolido por la situación, por eso vine aquí a pedir Perdón”. Luego declaró: “Lastimosamente, son cosas que pueden pasar en el fútbol, estamos expuestos a esto. Vine a disculparme con él y su familia, que imagino que debe estar muy preocupada. Les pedí venir para que sepa que en ningún momento tuve mala intención. Por eso ahora entiendo la calentura de los jugadores de River. Le pido disculpas a Rojas, al equipo y toda la gente que involucra a River. Fue sin ninguna intención”.

Por último, Aldair Rodríguez cerró con un mensaje directo para el lateral derecho del equipo que conduce Marcelo Gallardo: “Le deseo mucha fuerza, yo voy a estar ahí escribiéndole. Me tocó vivir una lesión muy dura hace algunos años, estuve cerca de dejar el fútbol por esa lesión. Por eso estoy acá, porque a mí me pasó, y no sentí esas disculpas de la persona con la que tuve el accidente. Yo voy a estar ahí para disculparme, y que sepa que no tuve mala intención”.