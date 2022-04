River emitió un comunicado oficial sobre Robert Rojas

El defensor del seleccionado paraguayo fue derivado a un hospital en ambulancia donde fue sometido a estudios.

Aldair Rodríguez recibió la tarjeta amarilla por parte del árbitro colombiano Wilmar Roldán, pero cuando constató el grado de la lesión de Rojas, cambió la decisión y le exhibió la tarjeta roja.

El comunicado oficial de River por la lesión de Robert Rojas

Este miércoles por la mañana, el club River Plate dio a conocer en sus redes sociales un comunicado oficial, en referencia a la fractura de tibia y peroné que sufrió Robert Rojas.

"Robert Rojas sufrió una fractura de tibia y peroné. Regresará a Buenos Aires junto a la delegación y será intervenido quirúrgicamente en los próximos días", indicó el parte médico emitido por River Plate.

river-parte-médico-robert-rojas.jpg Parte médico de River por la lesión de Robert Rojas.

Aldair Rodríguez salió a pedir disculpas

Robert Rojas recibió una grosera falta del jugador Aldair Rodríguez en el partido válido por la primera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. El jugador de Alianza Lima, consternado por lo sucedido, pidió disculpas por lo ocasionado.

"Estoy muy triste por la situación que vive mi compañero de profesión. Fue una jugada fortuita, no tuve mala intención. Fui a disputar el balón y creo que se le engancha el pie y a la hora de forzar el balón se fractura. Por eso vine a pedirle disculpas", indicó el jugador de Alianza Lima, de 27 años.

aldair-rodriguez.jpg Aldair Rodríguez salió a pedirle disculpas a Robert Rojas y a todo el mundo de River.

"Fue una disputa de los dos. Yo no voy ni con plancha, ni de manera desmedida ni mucho menos irresponsablemente. Quizá con un poco de fuerza. Estoy dolido por la situación, por eso vine aquí a pedir Perdón”. Luego declaró: “Lastimosamente, son cosas que pueden pasar en el fútbol, estamos expuestos a esto. Vine a disculparme con él y su familia, que imagino que debe estar muy preocupada. Les pedí venir para que sepa que en ningún momento tuve mala intención. Por eso ahora entiendo la calentura de los jugadores de River. Le pido disculpas a Rojas, al equipo y toda la gente que involucra a River. Fue sin ninguna intención”, agregó el ex América de Cali.

Para terminar, Aldair Rodríguez sostuvo: “Le deseo mucha fuerza, yo voy a estar ahí escribiéndole. Me tocó vivir una lesión muy dura hace algunos años, estuve cerca de dejar el fútbol por esa lesión. Por eso estoy acá, porque a mí me pasó, y no sentí esas disculpas de la persona con la que tuve el accidente. Yo voy a estar ahí para disculparme, y que sepa que no tuve mala intención”.