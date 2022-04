Aldair Rodríguez rompió el silencio tras fracturarle la tibia y peroné a Robert Rojas

Según el primer pronóstico, el defensor sufrió una fractura de tibia y peroné de su pierna derecha y la decisión del cuerpo médico de River es que Rojas se someta a una operación en las próximas horas.

"Viajará con nosotros y se operará cuando decidan los médicos", anunció el entrenador Marcelo Gallardo en diálogo con TyC Sports una vez que la delegación arribó al hotel en Lima.

Qué dijo Aldair Rodríguez tras fracturar a Aldair Rodríguez

La recuperación al defensor paraguayo Aldair Rodríguez le demandará al menos cinco meses, por lo cual se estima que el jugador riverplatense regresará a las canchas a mediados de septiembre.

Luego del lamentable incidente, el peruano Aldair Rodríguez salió a hablar de lo sucedido. "Estoy muy triste por la situación que vive mi compañero de profesión. Fue una jugada fortuita, no tuve mala intención. Fui a disputar el balón y creo que se le engancha el pie y a la hora de forzar el balón se fractura. Por eso vine a pedirle disculpas", reveló el jugador de Alianza Lima, de 27 años.

robert-rojas.jpg Robert Rojas y su fractura de tibia y peroné hizo llenar de bronca a todos los hinchas de River.

El ex América de Cali, además, sostuvo: "Fue una disputa de los dos. Yo no voy ni con plancha, ni de manera desmedida ni mucho menos irresponsablemente. Quizá con un poco de fuerza. Estoy dolido por la situación, por eso vine aquí a pedir Perdón”. Luego declaró: “Lastimosamente, son cosas que pueden pasar en el fútbol, estamos expuestos a esto. Vine a disculparme con él y su familia, que imagino que debe estar muy preocupada. Les pedí venir para que sepa que en ningún momento tuve mala intención. Por eso ahora entiendo la calentura de los jugadores de River. Le pido disculpas a Rojas, al equipo y toda la gente que involucra a River. Fue sin ninguna intención”.

Por último, Aldair Rodríguez cerró con un mensaje directo para el lateral derecho del equipo que conduce Marcelo Gallardo: “Le deseo mucha fuerza, yo voy a estar ahí escribiéndole. Me tocó vivir una lesión muy dura hace algunos años, estuve cerca de dejar el fútbol por esa lesión. Por eso estoy acá, porque a mí me pasó, y no sentí esas disculpas de la persona con la que tuve el accidente. Yo voy a estar ahí para disculparme, y que sepa que no tuve mala intención”.