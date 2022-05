►TE PUEDE INTERESAR: Peter Shilton: "No usaría la camiseta de Maradona ni para lavar los platos"

En una charla con Ovación, el volante central contó lo que vive lejos de su familia.

Otros datos de Cerdá

Alejo Agustín Cerdá nació el 20 de abril del 2000 en Guaymallén.

Su familia está compuesta por sus padres, Eduardo (tiene 47 años) y Claudia (45) y por sus hermanos Nicolás (24) y Leandro (12).

-¿Cómo estás en el Kalundborg?

-Estoy contento de esta nueva oportunidad de poder estar en Europa, donde hago lo que más me gusta, que es jugar al fútbol y disfruto de grandes experiencias.

El Kalundborg me abrió las puertas al darme la posibilidad de salir al exterior para poder seguir creciendo como jugador al abrirme a nuevas oportunidades.

Alejo-Cerda-1.jpg Foto: gentileza Alejo Cerdá

-¿Qué decís de los demás mendocinos que juegan en el equipo?

-La verdad que ya los conocía a todos, con algunos tuve la oportunidad de enfrentarlos varias veces y con otros compartí canchas juntos en el mismo equipo. Al tener la posibilidad de ya conocernos creo que hace las cosas más faciles a la hora de jugar como equipo y en el momento de la convivencia nos llevamos de la mejor manera. Me encuentro con grandes personas de gran corazón y con un futuro futbolístico increíble.

Alejo Cerda - Categoría 2000 - Jugador de fútbol

-¿Qué recordás de los inicios en Murialdo?

-Murialdo fue donde di mis primeros pasos como jugador y donde me enseñaron muchos valores, nunca tuvimos las mejoras pelotas ni las mejores canchas o los mejores vestuarios, pero a la hora de jugar un partido todas las categorías lo hacíamos de igual a igual sin importar el rival o la cancha que sea. Eso hablaba muy bien del club y de los jugadores y por eso siempre lo recuerdo, porque no hace falta tener las mejores cosas, solo hace falta esas ganas de luchar por un sueño que varios queríamos cumplir, que es ser jugador de fútbol profesional.

Alejo-Cerda-3.jpg Foto: gentileza Alejo Cerdá

-¿Qué decís de tu paso por la Lepra?

-Mi paso por Independiente Rivadavia fue muy importante, porque fue donde empecé a experimentar lo que era el torneo de AFA y me hizo darme cuenta lo mucho que tenía que seguir entrenando para mejorar y poder continuar creciendo como jugador.

-¿Por qué no pudiste debutar en el Tomba?

-Lo que pasó en Godoy Cruz fue increíble, tuve demasiados altibajos, muchos momentos de frustración como así también muchos de felicidad, pero creo que los que vamos por este sueño tenemos que acotumbrarnos a convivir con la frustración, con la victoria y la derrota porque el fútbol tiene muchas cosas lindas pero tambien cosas que juegan bastante con la cabeza como estar en lo más bajo y de repente encontrarte en lo más alto.

La vida no es nada es fácil y de eso se trata, de seguir a pesar de que a veces las puertas se cierren, hay decisiones que toma gente externa donde el jugador no puede influir y no le queda otra que seguir luchando.

Alejo-Cerda-2.jpg Foto: gentileza Alejo Cerdá

-¿Cómo te fue en Gimnasia?

-En gimnasia me abrieron las puertas dandome la posibilidad del medio año que estuve sumar la mayor cantidad de minutos posibles y poder seguirme entrenando ya que mis planes eran los de venirme a europa llegado mitad de año, me recibieron muy bien, me encontra con grandes jugadores y sobre todo con buenas personas

-¿Te acordás del día que te probaste en un club cuando eras chico? ¿Quién te acompañó?

-Sí, lo recuerdo, fue en el club Alemán, ese día me acompañó mi viejo, habíamos comprado unas zapatillas nuevas y una remera de River para mi primer día de entrenamiento.

Alejo-Cerda-4.jpg Foto: gentileza Alejo Cerdá

-¿Qué sacrificios hiciste por el fútbol?

-Por el fútbol tuve que perderme fechas importantes, salidas con amigos o cumpleaños y tuve que separarme de mi familia por mis sueños. DEs algo que me ha costado mucho, ya que es la primera vez que estoy tan lejos de ellos.

-¿Alguna vez pasaste hambre o la pasaste mal al estar lejos de tu familia?

-Gracias a Dios nunca pasé hambre y es algo que siempre agradezco poder tener un plato de comida cuando no todo el mundo lo tiene.

Alejo-Cerda-5.jpg Foto: gentileza Alejo Cerdá

-¿Cuál es tu objetivo en el fútbol?

-Mi objetivo en el fútbol siempre fue el mismo, que es lograr cumplir mi sueño de ser jugador profesional, de vivir de lo que yo amo y poder ayudarle a mi familia a salir adelante, que es algo con lo que siempre sueño y espero en algún momento poder cumplirlo.

-¿Qué podés contar al estar en primera?

-Cuando me tocó estar en primera fue una experiencia inolvidable, poder compartir cancha con esa calidad de jugadores y estar ahí con la sensación que podés debutar de un día para el otro, es una locura.

-¿Has tenido ídolos o referentes en tu carrera?

-Mi ídolo desde chico siempre fue Mascherano, de pibe lo seguía mucho, me gustaba su pasión y amor por la camiseta, su estilo de juego y esa personalidad que tenía siempre adentro de la cancha.