Cristian Nievas juega en Dinamarca y quiere ayudar a los niños más humildes

Nievas, que vive en la ciudad danesa de Kalundborg (en estos días está en Mendoza de vacaciones) destacó que le costó mucho sobreponerse a la muerte de su padrastro y que la pandemia del Covid ha sido muy dura.

-¿Cómo te fue en Dinamarca?

-Me fue bien gracias a Dios, no pude destacarme tanto ya que no jugué en la posición en la que lo he hecho, pero estuvo todo bien por suerte.

-¿En qué posición jugaste y por qué te pusieron allí?

-Jugaba por derecha, ya que el técnico ponía tres defensores a mí me tocaba hacer toda la banda. Me puso ahí porque era rápido y pasaba siempre al ataque, aparte cuando tenés ganas de jugar lo hacés en cualquier lado.

-¿Qué destacas del club?

-El compañerismo es increíble, son todos muy buenos y excelentes personas.

-¿Cómo te llevás con Vancho Lopreste y los demás mendocinos que están allá?

-Vancho es como un hermano para mí, me ayudó mucho en el fútbol y en mi vida. Los demás chicos son muy buenos, me ayudaron mucho también en el tiempo que estuve ahí.

-¿Cómo has vivido la pandemia?

-La pandemia fue dura y costó mucho para poder tener el plato de comida, gracias a Dios nunca nos faltó.

-¿Te probaste en un club cuando eras chico?

-Nunca fui a pruebas de chico, habré tenido nueve años e iba a entrenar a Godoy Cruz, fui un mes y no pude ir más porque mi papá tuvo un accidente y mi mamá estaba embarazada de mi hermanito más chico.

Siempre me llevaba mi papá a todos lados, sea la hora que sea nunca me decía que no. Siempre fue mi compañero, era mi mejor amigo.

-Destacá una comida característica de allá

-Se veía mucho el pescado y comían muchas papas con salsa blanca o algo así.

-¿Los asados son como en Mendoza?

-Los asados no se comparan a los de Mendoza, nos comimos uno y era al horno ja ja. Entre los chicos se hacían asados después de los partidos.

-¿Tuviste una infancia difícil?

-Mi papá de sangre me abandonó, nos dejó solos a mi mamá y a mí. Luego apareció mi papá Adrían Carabán, que fue el pilar de la familia siempre hasta que falleció el año pasado. Admiro a mi mamá y es una mujer de oro porque hace lo posible para que mis hermanos tengan un plato de comida y sus cositas.

-¿Cómo sobrellevaste la muerte de tu papá?

-Fue lo peor que me pasó en la vida, me costó muchísimo salir adelante, hasta el día de ahora lo lloro y me duele saber que no está conmigo. Tuve que ser fuerte por mis hermanos y más que nada por el mas chiquito que no entendía nada.

-¿Qué técnico te dirigió en Real Mendoza de Las Heras y qué te enseñó?

-El profesor se llama Diego Torrejón, diría que él me formo como jugador ya que estuve casi cinco años en el club.

-¿Cuál fue tu espejo en el fútbol?

-Mi espejo es Cristiano Ronaldo por el sacrificio y esfuerzo.

-¿De qué club eras de chico y qué jugadores te gustaban?

-Siempre fui de Godoy Cruz y sueño con jugar ahí en algún momento. Mis jugadores favoritos eran Fernando Gago Rodrigo De Paul y obvio que CR7.

Otros datos del mediocampista