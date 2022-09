Wanda Nara y un animal print que dejó a todos boquiabiertos: "El gato está sobre la mesa"

La rubia acompañó las fotos con la siguiente frase: "The cat is over the table", lo que en castellano significa "el gato esta sobre la mesa".

Wanda Nara mono animal print.PNG El posteo de Wanda Nara que enloqueció a sus seguidores y seguidoras de Instagram.

En muy poco tiempo la publicación alcanzó más de 270 mil "Me Gusta" y recibió más de 1.800 comentarios. "VerificadoMiauuuuuuuuuuuuuuuu", le puso su hermana Zaira Nara; "Que bomba", le dijo la conductora del programa Natalia Oreiro; "Que diosa nena", le comentó Adabel Guerrero; entre los mensajes más destacados.

Las explosivas fotos de Wanda Nara con un mono de animal print

Wanda-Nara-look-de-animal-print.jpg

Wanda-Nara-look-de-animal-print1.jpg

Wanda-Nara-look-de-animal-print2.jpg

Wanda-Nara-look-de-animal-print3.jpg

Wanda-Nara-look-de-animal-print4.jpg

Wanda-Nara-look-de-animal-print5.jpg

Wanda Nara revolucionó Turquía

Como toda una diva, Wanda Nara sorprendió con un look súper chic en su llegada a Turquía para acompañar a su esposo en su arribo al Galatasaray.

Acompañada por sus hijos, la empresaria bajó del avión luciendo un conjunto sastre negro de lo más elegante.

wanda nara turquiaa.jpg

Además, la diosa abandonó la trenza que usó para viajar y llevó su pelo suelto con raya al costado, make up natural y collar de cadenas apostando por la simpleza chic.

En tanto que Icardi, el pasado viernes, hizo su debut en su flamante equipo ante Konyaspor, por 2 a 1, de local, que le permitió adueñarse de la punta de la liga turca, en uno de los dos partidos correspondientes a la séptima fecha.

El rosarino, con el número "99" en la espalda, hizo su ingreso a los 17 minutos del segundo tiempo, en lugar del francés Bafetimbi Gomis, y recibió una ovación de los hinchas locales.