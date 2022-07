Wanda Nara y Zaira en Ibiza.jpg A Wanda Nara le besaron el escote en Ibiza y lo compartió en Instagram @wanda_nara

Las hermanitas Nara están descocadas en Ibiza, sin Mauro Icardi ni Jakob Von Plessen, lo que les ha traído algunas polémicas por sus publicaciones. Por ejemplo una de Wanda que dice: "Ibiza con tu hermana te lo recomienda cualquier médico" donde se las ve a ambas tomándose unos tragos. Pero las redes explotaron luego de que la blonda compartiera un polémico video en el que se puede ver cómo un misterioso hombre le da un besito entre cada uno de sus pechos.

El video de Wanda Nara en Ibiza

Para colmo, en los últimos días surgieron fuertes rumores de crisis entre la empresaria y el futbolista. Ninguno de los dos habló al respecto, pero un irónico posteo en redes podría dar indicios de que esto es cierto y que la pareja no atraviesa su mejor momento. En el Día del Amigo el futbolista le comentó a su esposa en su cuenta de Instagram: "Feliz día a mi mejor amiga, te amo mucho" y la madre de Francesca e Isabella le contestó muy risueña: "Gracias, amigo". Horas más tarde, el futbolista escribió algunos romanticos mensajes para Wanda y ella no le dio ni un like. Sí, le cortó el rostro.

Además compartió este domingo un video en el que resume sus días de vacaciones en Ibiza con un tema de Karol G en el que dice que ahora "está free". Muchos creen que en cualquier momento Wanda Nara anunciará que está soltera.

Por su parte, Juariu -especialista en observar detalles en las redes sociales- rastreó un like de Mauro Icardi en una sensual foto de Wanda Nara, ¡que después eliminó! "Wanda sube una foto y al toque tiene un like de Mauro. Pero... LO BORRÓ", escribió la influencer en sus Stories de Instagram, mostrando capturas de la evidencia.

Mientras tanto, las hermanas Nara siguen haciendo de las suyas en Ibiza. Desde su Instagram, Wanda registró el polémico momento en el que un hombre le da un beso a sus pechos. Lejos de ocultarse, la rubia lo publicó.

Wanda Nara en Ibiza.jpg Wanda Nara hace de las suyas en Ibiza. @wanda_nara

Quién le besó los pechos de Wanda Nara

El hombre en cuestión sería Eddie Rodríguez. Según dicen, sería parte del entorno que viajó con Wanda y Zaira a Ibiza; aunque esto no fue confirmado. Lo que sí queda claro es que Mauro Icardi no estará contento con el "besito" del hombre a su esposa.

En las grabaciones también puede verse cómo el joven intentó darle a Wanda un sorbo del trago que estaba tomando. De fondo, Zaira le gritó a su hermana “¡No lo tomes!”. Ni lenta ni perezosa, Zaira instó a la empresaria a borrar el contenido que estaba por publicar. “¡Borralo, borralo!”, le advirtió. Sín embargo, Wanda Nara decidió subir el video a su cuenta.