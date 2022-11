¡Una diosa!: Alejandra Maglietti lució transparencias y fue un montón

La panelista acudió al evento con un vestido de transparencia que iba desde su cuello hasta sus pies y que era abierta en las piernas, dejando a la vista lo que llevaba debajo y su envidiable figura. Toda una bomba Alejandra Maglietti.

No conforme con volver locos a todos en la gala, también lo hizo en las redes sociales en donde mostró su look y sus seguidores le dijeron de todo.

"Diosa", "qué bomba, por Dios", "qué mujer más hermosa", "No es posible que estés tan buena", fueron algunos de los comentarios que recibió Alejandra Maglietti por parte de sus followers, que indudablemente quedaron muy agradecidos con el outfit elegido por la blonda.

El look porrista de Alejandra Maglietti

Alejandra Maglietti deslumbró hace unos días con un video en el que se mostró disfrazada de porrista, que llegó a enloquecer a sus seguidores.

Ataviada de un conjunto rojo, coN ombligo descubierto y una falda corta suelta, la abogada y panelista de televisión Alejandra Maglietti hizo recordar a las animadoras estadounidenses, lo que provocó varios comentarios por parte de sus followers.

"Está más buena q comer pollo con la mano", "Es tan hermosa señorita q x más q c esfuerze no no puede asustar solo enamorar (sic)", "mi amor, que hermosa que sos", "Mí amor, diosa, preciosa, reina, divina, deslumbrante, magnífica, estupenda, bella, agraciada", fueron algunos de los comentarios que recibió Alejandra Maglietti tras su posteo.