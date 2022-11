Furor por la foto viral de Silvina Escudero tomando sol en colaless 

En la historia que publicó en su cuenta de Instagram, se puede ver a la morocha acostada y luciendo una micro-bikin amarilla súper chiquita para lograr un bronceado casi total y mostrar su cuerpazo tonificado.

silvina escudero colaless amarilla.jpg Silvina Escudero se acomodó la colaless para que no queden marquitas y la foto dinamitó Instagram.

"Cómo me gusta ser un lagarto... me pone de buen humor", escribió Silvina Escudero quien no es la primera vez que postea fotos tomando sol en trajes de baño demenciales.

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Tremenda! Se viralizó una foto de Guillermina Valdés como Dios la trajo al mundo

Silvina Escudero se fue de Divas Play pero metió fotito propia

Silvina Escudero invitó a sus followers a que le hicieran preguntas y sorprendió al confesar que se fue de la plataforma.

"¿Seguís en Divas Play?", preguntaron sus fans a lo que la diosa respondió que si bien no continúa está evaluando incorporarse a otra plataforma de contenido picante.

Sin embargo, eso no le impidió enloquecer a sus fans con una explosiva foto en corpiño y short de jean que dejaba a la vista su cuerpazo tonificado.

silvina escudero divas play.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Wanda Nara se puso en versión Gatúbela y fue mucho para sus seguidores

El explosivo cumpleaños de Silvina Escudero

Silvina Escudero fue por todo en su cumpleaños, se subió a un yate "pirata" para relajarse, tomar sol y sus followers se volvieron loco con su postal.

Escudero compartió en una de sus historias de Instagram un breve video donde sale acostada tomándo sol de espaldas, además filmó a su esposo Federico, quien manejaba la nave.

La también panelista y actriz, que lucía lentes y una gorra oscura, se desabrochó la parte de arriba de la micro-bikini y se filmó su parte trasera.

Silvina cumplió años el pasado 27 de septiembre, la hermana de Vanina Escudero nació en Buenos Aires en el 1983.

Silvina Escudero Instagram cumpleaños.PNG

►TE PUEDE INTERESAR: Barby Silenzi saludó a Silvina Escudero con una explosiva foto de ambas