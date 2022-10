Wanda Nara se puso en versión Gatúbela y fue mucho para sus seguidores

"Sos hermosa, y lo que te pongas te queda bien", "Sos hermosa", "Sos una diosa" fueron algunos de los tantos halagos que recibió Wanda Nara a su posteo dedicado al programa "La máscara".

Wanda Nara gatubela.jpg Wanda Nara

Además de su conflicto con Mauro Icardi, Wanda Nara ha sido noticia en los últimos días por un supuesto romance con el cantante de la cumbia 420, L-Gante. Fue el artista el que se encargó de desmentir los rumores, aunque la empresaria ni siquiera le dedicó importancia a las versiones que lo vinculaban con el joven. Ni siquiera cuando la ex pareja de este, Tamara Báez le dedico unas palabras muy fuertes.

En cuanto a la separación del jugador del Paris Saint Germain, fue la propia Wanda Nara la que confirmó el rompimiento hace unos días a través de Instagram: "Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición, las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mí”, comenzó diciendo la investigadora de ¿Quién es la Máscara? en la red social.

El mensaje se completó con: "No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor, pido que puedan entender no sólo por mí, también por nuestros hijos. Wanda”

