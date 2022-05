melody luz enojada.webp Melody Luz se enojó con Alex Caniggia.

Automáticamente, Melody Luz salió hecha una furia y Alex tuvo que salir y calmarla.

“¡No, pará!”, le dijo Alex a Melody mientras salía tras ella. “Fue una comparación, enana, no da así que insultes. Bueno, perdón si te enojaste enana”, siguió ante el enojo de Melody.

►TE PUEDE INTERESAR: "¡Todos están hablando de la te...!", Jésica Cirio no se guardó nada

Melody Luz enojada con Alex Caniggia

“No sé qué pasó debajo de las sábanas. Ahora no sé si te quedaron las ganas ¿entendés? Me pareció un comentario de más”, siguió Melody Luz furiosa con el encuentro previo del hijo de Mariana Nannis con la periodista.

“De por sí no da. De una semana a la otra estabas haciendo cucharita conmigo y de la nada yo tengo que entrar y verlos a ustedes ¿entendés? Y esa me la re fumé. Por más que no pasó nada, pero quedó ahí”, le recordó.

“Yo no sé si te quedaron las ganas, si te gusta coquetear con ella, si te gusta ir y juguetear. Está bien, si te gusta decímelo y veo qué hago con eso”, cerró aunque se amigaron minutos despúes.

melody luz alex caniggia peleados.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: "¡Uff ese lomo viene con papas!", Sol Pérez se puso la transparente para los Martín Fierro y le dijeron de todo

El apodo de Alex Caniggia a Melody Luz

En el debate del Hotel de los Famosos hablaron de las explosivas noches de la pareja y revelaron el por qué Alex Caniggia apodó "Carlita"a la bailarina,

“Matilda, ayudanos con algo que se pregunta mucho la gente, que en su momento capaz que se comentó pero pasó. El ‘Carla’ o ‘Carlita’. ¿Por qué es ‘Carla’ Melody?”, preguntó Rodrigo Lussich, intrigado.

“¿Viste cuando vos decís ‘¿Estás listo?’ y te responden ‘Sí, Listorti’? Usas el apellido de un famoso para decir las cosas. Bueno, acá es lo mismo con ‘Carla Pete-r-son’”, explicó Matilda Blanco súper picante.

“’¿Estás listo para el Peterson?’, ‘Sí, Carlita’”, bromeó Rodrigo Lussich, mientras Pallares consultaba intrigado si la bailarina estaba al tanto del significado de este apodo.

“No termino de entender que, Melody que es súper deconstruida, súper feminista, se ponga en un vínculo con alguien que la apoda de esa manera”, agregó José María Muscari, sorprendido por las actitudes de la bailarina.