"¡Todos están hablando de la te...!", Jésica Cirio no se guardó nada

Jesica-Cirio-Martin-Fierro-2022.jpg

El diseño strapless súper ajustado, dejaba a la vista su prominente escote lo que le jugó una mala pasada ya que en el momento en el que estaba subiendo a recibir el premio a La Peña de Morfi, una de sus lolas quedó al descubierto.

Si bien Jésica Cirio se subió el vestido de inmediato, las redes sociales estallaron y los usuarios no se la dejaron pasar haciendo hasta memes de su percance.

Jesica-Cirio-Martin-Fierro-2022-1.jpg

Jésica Cirio angustiada por su accidente

Jésica Cirio habló con Intrusos y se mostró muya vergonzada por lo que sucedió con su vestido.

A la salida, Gonzalo Vázquez le mostró la repercusión de su accidente en las redes y la top quedó impactada.

"¿Querés que le ponga zoom?", le dijo el notero

"¡Noooo! A mí me dijeron acomodate, pero nunca me percaté. ¡Un papelón! Todos nos empezamos a abrazar y, nada, qué lástima. No da. Todos están hablando eso, de la teta", concluyó Cirio preocupada.

JESICA CIRIO ACCIDENTE.webp El accidente de Jésica Cirio en los Martín Fierro.

La emoción de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand y Susana Giménez protagonizaron uno de los momentos más emotivos e impactantes de los Premios Martín Fierro 2022.

Como ha hecho a lo largo de toda su carrera, Mirtha Legrand dijo presente en la ceremonia más importante de la televisión y no solo arrasó con su look sino que conmovió a todos los presentes.

mirtha y susana llorando.jpg

Acompañada por Marcela Tinayre, Juana Viale, Nacho Viale y su bisnieta Ámbar de Benedectis, Mirtha Legrand se mostró visiblemente conmovida durante el homenaje a los artistas que fallecieron en los últimos dos años.

Con lágrimas en los ojos, Mirtha Legrand, quien perdió a su hermana Goldi y su hermano José durante la pandemia, no pudo contener su angustia y Susana Giménez no dudó en acercarse a su mesa y consolarla con un profundo abrazo.