En esta oportunidad, Sol Pérez eligió un modelo de dos piezas de pollera larga con tajo profundo y crop top de encaje verde con transparencias y underboob a la vista.

sol perez martin fierro.jpg El polémico look de Sol Pérez en los Martín Fierro 2022.

Como no podía ser de otra manera, Sol Pérez compartió fotos de su atuendo en sus redes y los fans no tardaron en llenarla de comentarios elogiando su elección aunque también varios la desaprobaron por completo. "¿Ese lomo viene con papas?", "Que mujerón", "No te queda bien ese modelo", "Se ven los hilos", fueron algunas de las opiniones.

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Se le vio todo! El tremendo accidente de Jésica Cirio en los Martín Fierro 2022

Sol Pérez causó sensación con su look atigrado

Sol Pérez volvió a prender fuego las redes sociales. La panelista de Nosotros a la Mañana volvió a enloquecer a sus followers con un nuevo álbum mostrando su look.

Desde que cambió su color de pelo y se pasó al bando de las morochas, Sol Pérez no ha parado de sumar fanáticos de su nuevo estilo y esta vez no fue la excepción. La ex chica del clima decidió resaltar su espectacular figura con una serie de fotos desde el estudio de Nosotros a la Mañana.

Para esta ocasión Sol Pérez optó por uno de sus looks más elegantes con un conjunto animal print súper arriesgado. La top llevó pantalón y blazer al tono y lo combinó con un corpiño infartante. Además, se animó a llevar un recogido de lo más jugado.

"No hay palabras para describir esto", escribió Sol Pérez junto a la foto posando como toda una modelo.