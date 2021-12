Sol Pérez despidió el año de una manera muy hot

La publicación causó puros elogios entre sus seguidores: "Cada día estas más buena", dijo uno, mientras otro se preguntó si estaba "más fuerte" el sol o la propia Sol Pérez.

La influencer anunció hace unos días que espera casarse con su pareja, Guido Mazzoni, en el 2023.

"Tiene que ser cómo sea (risas), toda la familia dijo que nos casemos en 2022, pero chicos, lo tengo que planificar todo, no me da pero en 2023 me caso. Lo confirmó acá en dos años me caso con Guido que es el amor de mi vida, de hecho ya le digo mi marido así que bueno cerremos el 2023 para la boda", explicó en el programa Nosotros a la Mañana de Canal 13.