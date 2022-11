paula chaves mery del cerro bikini.jpg Se viralizan fotos privadas de Paula Chaves y Mery del Cerro en micro-bikini y explota Instagram.

En esta oportunidad, Mery del Cerro y Paula Chaves se tomaron fotos desde su cuarto e inmdiatamente las postales arrasaron la red. Las modelos se fotografiaron frente al espejo dejando a la vista sus cuerpazos.

Mientras que Mery del Cerro optó por una bikini animal print, Paula Chaves llevó un diseño verde seco con puntilla parte de la colección cápsula que diseñó para una reconocida marca.

mary del cerro paula chaves bikini 2.webp Se viralizan fotos privadas de Paula Chaves y Mery del Cerro en micro-bikini y explota Instagram.

Paula Chaves arrasó en body

Paula Chaves volvió a demostrar que es toda una experta a la hora de causar sensación a través de los posteos que hace en sus redes sociales.

Alejada de la televisión, Paula Chaves siguió los pasos de su ex amiga China Suárez y famosas como Cinthia Fernández y Jésica Cirio entre otras, y lanzó su propia colección de trajes de baños y bikinis.

Paula Chaves creó una cápsula con sus diseños y como no podía ser de otra manera, fue la encargada de modelarlos en la campaña publicitaria sorprendiendo con un traje de baño enterizo de lo más osado.

paula chaves enteriza.jpg Se viralizó una foto de Paula Chaves en mega cavada y explotó todo.

Madre de tres hijos, Paula Chaves se animó a lucir una enteriza blanca súper cavada que combinó con una campera XL y enloqueció a sus seguidores que la llenaron de elogios e incluso famosos como Vero Lozano y Diego Ramos hicieron lo suyo y dejaron su mensaje.

La pelea entre Paula Chaves y la China Suárez

Se terminó la amistad entre la China Suárez y Paula Chaves. Tras la explosión del Wandagate y luego de que se confirmara el affaire de la China con Mauro Icardi, Paula Chaves tomó partido y apoyó a su amiga Zaira Nara y a Wanda y ahora confirmó su distanciamiento de la ex de Vicuña.

La modelo fue entrevistada por LAM a la salida de Cortá por Lozano, se refirió por primera vez a su pelea con la China y negó haberle dicho "sorete" como circulo en un primer momento.

"Sin nombrar a nadie, ¿es cierto que hubo una fractura ahí?”, preguntó el cronista haciendo referencia a la China Suárez.

“A mí me hace muy mal estar envuelta en escándalos y me angustia. No me siento cómoda", respondió Paula.

paula chaves china suarez.webp

Paula Chaves negó haber hablado mal de la China Suárez

"No me gusta verme en los titulares de las noticias por cosas que encima no son mías. No tengo nada que ver. La verdad es que me causa mucha tristeza todo, pero no es mi tema", siguió indignada con las noticias que la involucraron en el Wandagate.

Si bien quiso quitarle dramatismo a la situación Paula Chaves confirmó que pasaron cosas íntimas tras el escandaloso affaire.

“No estoy enojada ni mucho menos, no me pelé con nadie. Simplemente pasaron muchas cosas íntimas, más allá de esto que no están buenas y que me apenan", agregó .

“Yo no le dije sor… a nadie", cerró divertida.