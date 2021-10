¡Se las devolvió! El tremendo palito de la China Suárez a Paula Chaves y Zaira Nara

china descargo 9.jpg

"Gracias a todas las personas que me brindaron apoyo, que entienden lo que pasé y callé en el pasado dejando que personas heridas me pongan en lugares injustos y que hoy ésto se vuelve a repetir, pero ya no más con mi silencio. Soy una mujer que ya no tiene miedo de hacer valer mi derecho de vivir libre de prejuicios", dijo en uno de los últimos párrafos de su comunicado.

"Y a todos los que 'cancelan' gente, ¿están seguros que están en condiciones de hacerlo?", cerró lanzando una filosa advertencia a Paula Chaves y Zaira Nara entre otras.

Además de su descargo, la China Suárez quiere iniciar acciones legales contra Wanda Nara luego del escándalo con Mauro Icardi. Yanina Latorre la mandó al frente a la actriz y reveló que tenían una buena relación antes de que la China se mensajeará con Mauro Icardi.

Yanina blanqueó algunos de los chats privados que mantuvieron las mujeres.

Así habló La China Suárez, lavándose las manos y culpando directamente a Mauro Icardi

Antes que nada, Latorre se atajó: “No voy a traicionar a Wanda, que está viviendo este momento horrible, pero ella tenía vínculo con la China”. Así arrancó la angelita, que compartió las capturas de pantalla de los chats con el conductor Ángel De Brito. "Acá está la foto de un chat donde la China dice: ‘Me hace mal tu hija, es la perfección. Me morí de amor. Isabella y Fran son preciosas, no podés tener hijos tan lindos’”

Ángel de Brito respondió: “Ah, es una cínica”. “Sí, una re cínica. Se está transando al marido después de eso”, apoyó Yanina. "Le hablaba de los hijos a Wanda mientras le mandaba fotos en bolas a su marido", acotó Ángel.

Te puede interesar: "De mi familia me encargo yo, de las pu... la vida misma", ¡Wanda le contestó a la China!

Yanina Latorre consideró: “Eugenia se está equivocando. Es mejor pedir perdón y llamarla a Wanda por privado. Ella tiene audio de la China criticando a Pampita. La China hablando mal de Pampita. Si esto sigue así se va a destapar una olla tremenda. Uno tiene que pensar en sus actos cuando actúa mal”.

Sorprendido, Ángel De Brito brindó un consejo a la actriz: “La mejor forma de frenar todo esto es que ella le pida perdón a Wanda cuanto antes”.