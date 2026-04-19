Ximena Capristo le respondió a Paula Chaves: "No te hagas la pelot..."

"¡Vos sabés que lo dijiste! No te hagas la pelot... ahora porque muchos del medio sabemos quién sos. Que te hagas la mosquita muerta no quiere decir que lo seas. ¡Así que hacete cargo!”, lanzó furiosa.

Qué dijo Paula Chaves sobre el hijo de Ximena Capristo

En Sálvese Quien Puda, Ximena Capristo aseguró que jamás podría ser amiga de Paula Chaves y lanzó una escandalosa acusación sobre la ex modelo. "Hizo un comentario sobre mi hijo que no me gustó y, a partir de ahí, le hice la cruz. Sabe muy bien el comentario que hizo”, relató la panelista.“Hizo un comentario, como en chiste, de mi nene que tenía meses. No me pidió disculpas porque quedó como un chiste para ella, pero se dio cuenta de que no me gustó”, agregó con lágrimas en los ojos.

Si bien no dio más detalles, en LAM, Pepe Ochoa aseguró que la frase de Paula Chaves fue tan devastadora que Ximena Capristo incluso le pidió que se retirara de su casa. “Lo que me dicen es que Paula le hizo una joda con la forma, de cómo Ximena llegó al desarrollo de la maternidad. Como Ximena estuvo cuatro años queriendo lograr embarazarse, me dicen que tuvo que ver con eso”, señaló.

ximena paula

"Una persona que me dice que se burló de lo difícil que fue para ella llegar a maternar, y Ximena eso no se lo perdonó. Paula intentó arreglar las cosas, a la negra le dolió”, explicó el panelista.