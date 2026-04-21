Feroz ataque de furia de Ximena Capristo contra Paula Chaves: "Habló de mi hijo y de otros más"

“Me enoja porque me quieren hacer quedar como una mentirosa. No soy falsa, soy una mina real. Y no hizo solo un comentario sobre mi hijo, también habló de otros hijos”, redobló. “No quiero hablar más de esta mujer, que dice que hablo de ella cada cuatro meses para salir en un portal”, cerró indignada.

Qué pasó entre Paula Chaves y Ximena Capristo

En Sálvese Quien Puda, Ximena Capristo aseguró que jamás podría ser amiga de Paula Chaves y lanzó una escandalosa acusación sobre la ex modelo. "Hizo un comentario sobre mi hijo que no me gustó y, a partir de ahí, le hice la cruz. Sabe muy bien el comentario que hizo”, relató la panelista.“Hizo un comentario, como en chiste, de mi nene que tenía meses. No me pidió disculpas porque quedó como un chiste para ella, pero se dio cuenta de que no me gustó”, agregó con lágrimas en los ojos.

ximena paula Ximena Capristo acusó a Paula Chaves de hacer chistes sobre su hijo.

Si bien no dio más detalles, en LAM, Pepe Ochoa aseguró que la frase de Paula Chaves fue tan devastadora que Ximena Capristo incluso le pidió que se retirara de su casa. “Lo que me dicen es que Paula le hizo una joda con la forma, de cómo Ximena llegó al desarrollo de la maternidad. Como Ximena estuvo cuatro años queriendo lograr embarazarse, me dicen que tuvo que ver con eso”, señaló.

"Una persona que me dice que se burló de lo difícil que fue para ella llegar a maternar, y Ximena eso no se lo perdonó. Paula intentó arreglar las cosas, a la negra le dolió”, explicó el panelista.