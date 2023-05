►TE PUEDE INTERESAR: De espaldas y en bikini, Rocío Guirao Díaz mostró su tattoo más picante y dinamitó Miami

Recostada sobre la cubierta, la morocha combinó su bikini con un pareo estampado y si bien usó la imagen para anunciar la venta de entradas para su show lo cierto es que fue su lomazo el que se robó la atención.

lali bikini mexico 2.jpg Se viraliza foto de Lali Espósito en micro-bikini en las playas mexicanas y explota todo.

"México sabes que...", escribió la ex Casi Ángeles en la postal y como no podía ser de otra manera los seguidores mexicanos no tardaron en reaccionar.

El look de Lali que arrasó México

Lali caminó por las calles del DF y se la jugó con un outfit de lo más atrevido. Súper sexy, la artista llevó un remerón negro al ras y lo combinó con botas de charol ultra altas y mini bag como accesorio infaltable.

lali remerita al ras 2.jpg Lali Espósito paseó en remerita al ras y dinamitó México.

"Viva México", escribió Lali junto al álbum que enloqueció a mexicanos, argentinos y followers de todo el mundo por igual logrando más de 600 mil likes en pocas horas y catarata de elogios y halagos a su outfit.

Lali se sumó al furor por el denim

Y si bien la noticia de su llegada a México revolucionó a los fans lo cierto es que fue su explosivo atuendo el que se robó todas las miradas llevando la tendencia del denim a otro nivel.

lali corset 1.jpg Lali llevó el córset más HOT y la foto es mortal.

En las postales, Lali se sumó al estilo furor luciendo un corset de jean súper ajustado con escotazo marcando su mini cintura a la perfección. Lo combinó con pantalón de denim al tono y provocó un terremoto de likes y comentarios.

Lali se puso un catsuit de encaje transparente y la foto es polvorita

Lali lanzó su nuevo disco y las fotos del primer single son infernales

La morocha no para de sorprender con sus proyectos pero también con sus looks cada vez más atrevidos, osados y llenos de glamour.

En esta oportunidad, Lali volvió a apostar por las transparencias pero esta vez se la jugó por todo al llevarlas en un color magenta explosivo.

lali catsuit encaje 1.webp

La diosa lo lució en un jumpsuit de encaje ajustadísimo con pelo suelto y make up de labios glossy y los seguidores estallaron en elogios. "Sos un caramelo", "Tu mejor momento", "Diosa total", escribieron junto a la imagen que va por el récord de likes.

Lali dinamitó Europa en brassier

Lali anunció su nueva gira al rojo vivo. La morocha que viene de un 2022 cargado de éxitos, seguirá con sus conciertos, esta vez, en las principales ciudades europeas.

Fue la misma Lali quien confirmó su gira europea con una postal explosiva donde dio a conocer toda las fechas de su aplaudido tour aunque, una vez más, fue su look el que se robó las miradas.

lali lali tour europa.jpg

En el póster promocional, se puede ver a Lali posando con un brassier de encaje, con transparencias y recortes súper atrevidos dejando muy poco a la imaginación.

