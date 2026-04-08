¡Se supo! Cuánto cobra Tamara Paganini en Gran Hermano

tamara paganini gh La cifra que estaría cobrando Tamara Paganini en Gran Hermano.

“Es la niña mimada de Telefe”, aseguró lo que se confirmaría dando la impactante diferencia con el resto de sus compañeros que percibirían alrededor de 137 mil pesos semanales.

El ataque de furia de Tamara Paganini en Gran Hermano que generó preocupación

Días antes, Tamara Paganini no se guardó nada y tuvo un ataque de furia por la suciedad y falta de higiene dentro de la casa.

“Yo necesito hablar de algo que para mí es muy importante, son un asco loco, desde que pasé esa puerta no puedo creer cómo en un mes y medio juntaron tanta mugre, es un montón”, lanzó ante todos sus compañeros.

tamara paganini furiosa Tamara Paganini acusó a sus compañeros de mugrientos.

“Vayan a hacer un tour, el vidrio del baño de la bañadera está tapizado de grasa, los papeles del tacho rebalsan. Yo sé que ustedes se turnan para limpiar, pero evidentemente hace falta más turnos”, siguió cuando Pincoya la acusó de querer llamar la atención.

La dramática vida de Tamara Paganini tras su salida de Gran Hermano

Al salir de la primera edición en el año 2001, Tamara le inició juicio a la producción del certamen y en varias entrevistas dio detalles del drama que vivió por culpa de su paso por GH. “En su momento Gran Hermano me arruinó la vida, realmente. No podía caminar por la calle, no podía conseguir un trabajo. Pasé hambre”, reconocía Tamara Paganini en el programa Estamos a tiempo, de Mariano Yezze.

“La gente piensa que cuando salí de Gran Hermano me llené de plata y no. Fue realmente la primera vez que tuve que sacar comida de la basura para comer”, revelaba la actriz quien además habló del precio de la fama.“Tenía periodistas en mi balcón. Y la policía venía, los sacaba y volvían a venir”, recordó. “Yo nada más quería volverme a mi casa”, aseguró.