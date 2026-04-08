Tras la salida de Jenny Mavigna de Gran Hermano Generación Dorada, Tamara Paganini regresó al certamen y revolucionó a todos los participantes.
¡Se supo! Cuánto cobra Tamara Paganini en Gran Hermano
Salió a la luz la impactante cifra que arregló Tamara Paganini para ingresar a Gran Hermano Generación Dorada 2026. Los detalles
A menos de una semana de su llegada, Tamara Paganini ya ha protagonizado varios cruces y hasta escandalosas peleas con Pincoya, la participante oriunda de Chile.
En medio de rumores sobre una supuesta sanción a Tamara Paganini, salió a la luz cuánto gana la mediática por su trabajo en Gran Hermano, luego de sus polémicas declaraciones contra el certamen. Según reveló el periodista Fede Flowers, Tamara estaría cobrando 5 millones de pesos por semana es decir una 714 mil pesos por día y más de 21 millones de pesos al mes.
“Es la niña mimada de Telefe”, aseguró lo que se confirmaría dando la impactante diferencia con el resto de sus compañeros que percibirían alrededor de 137 mil pesos semanales.
El ataque de furia de Tamara Paganini en Gran Hermano que generó preocupación
Días antes, Tamara Paganini no se guardó nada y tuvo un ataque de furia por la suciedad y falta de higiene dentro de la casa.
“Yo necesito hablar de algo que para mí es muy importante, son un asco loco, desde que pasé esa puerta no puedo creer cómo en un mes y medio juntaron tanta mugre, es un montón”, lanzó ante todos sus compañeros.
“Vayan a hacer un tour, el vidrio del baño de la bañadera está tapizado de grasa, los papeles del tacho rebalsan. Yo sé que ustedes se turnan para limpiar, pero evidentemente hace falta más turnos”, siguió cuando Pincoya la acusó de querer llamar la atención.
La dramática vida de Tamara Paganini tras su salida de Gran Hermano
Al salir de la primera edición en el año 2001, Tamara le inició juicio a la producción del certamen y en varias entrevistas dio detalles del drama que vivió por culpa de su paso por GH. “En su momento Gran Hermano me arruinó la vida, realmente. No podía caminar por la calle, no podía conseguir un trabajo. Pasé hambre”, reconocía Tamara Paganini en el programa Estamos a tiempo, de Mariano Yezze.
“La gente piensa que cuando salí de Gran Hermano me llené de plata y no. Fue realmente la primera vez que tuve que sacar comida de la basura para comer”, revelaba la actriz quien además habló del precio de la fama.“Tenía periodistas en mi balcón. Y la policía venía, los sacaba y volvían a venir”, recordó. “Yo nada más quería volverme a mi casa”, aseguró.