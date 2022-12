►TE PUEDE INTERESAR: Filtran fotos de Nati Jota de fiesta en Qatar y revienta Instagram

barby silenzi silvina escuero 2.jpg

Una vez más, Barby Silenzi apostó por las transparencias con un vestido largo verde agua con mega escota y bordado de paillettes que marcaba su figura a la perfección.

Fue la misma Barby SIlenzi quien compartió fotos en su cuenta de Instagram desde minutos antes de su llegada hasta posando junto a otros invitados pero sin la compañía del Polaco.

barby silenzi silvina escudero 1.jpg Explosión por el tremendo look de Barby Silenzi en la boda de Silvina Escudero.

La foto de Barby Silenzi en calcitas

La novia del Polaco es dueña de una figura escultural que mantiene con intensas rutinas de ejercicios y entrenamientos que suele compartir con videos e historias en su cuenta de Instagram.

barby silenzi calzas 2.jpg Se viralizan fotos de Barby Silenzi en el baño del gym y revienta Instagram.

En esta oportunidad, Barby Silenzi no solo mostró cómo cuida su lomazo sino que redobló con una foto desde el baño luciendo un conjunto deportivo súper canchero.

La morocha optó por un diseño de estampado batik en tonos naranjas y amarillos aunque fue su cuerpazo el que se robó toda la atención. "Miércoles de Divas Play... que esperas para verme ahí", escribió Barby Silenzi atrevida.

barby silenzi calzas 1.jpg

Barby Silenzi se asomó en body y se vio más de lo imaginado

Barby Silenzi dio un adelanto de lo que el público podrá ver en la obra teatral Sex, la exitosa puesta dirigida por José María Muscari.

La morocha formará parte del elenco junto a Iliana Calabró, Andrea Ghidone, entre otras diosas y fue por todo con una producción luciendo el vestuario de la obra.

barby silenzi body balcon.jpg

Súper atrevida, Barby Silenzi posó en el balcón de un departamento con un body de látex con recortes, cadenas y sideboob completamente a la vista explosivo que, como no podía ser de otra manera, enloqueció a sus seguidores y vecinos de la zona.

Barby Silenzi arrasó como enfermera hot

Barby Silenzi compartió en sus redes dos fotos de la nueva producción para Divas Play donde se vistió de enfermera.

La pareja de El Polaco subió las imágenes a su cuenta de Instagram luciendo un muy sensual atuendo de enfermara de color blanco con detalles en rojo.

Barby-Silenzi-para-Divas-Play.jpg

"Noche de #sabado en @divasplayok shhhh….", escribió la actriz junto a las imágenes.

La publicación recibió más de 8 mil "Me Gusta" y un centenar de comentarios. "El mejor cuerpo de la Argentina, real, lejosss!", "La más hot de Divas Play", "Vos querés que yo me muera", "Nunca una compañera así en el hospital", "Ya me dio un infarto, RCP, RCP!", "Preciosa vení a curarme del corazón, bombón", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

