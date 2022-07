melody luz accidente 2.webp El tremendo accidente de Melody Luz en el Hotel de los Famosos.

“Ya está, yo me doy de baja chicos, me guardo para el laberinto”, dijo la participante mientras una médica la atendía y Alex Caniggia intentaba tranquilizarla y contenerla.

“No me quería lastimar”, se le escuchaba a Melody entre lágrimas.

La desesperación de Melody Luz por su accidente

Al bajarse la calza, Melody Luz pudo ver la profundidad de su corte y no pudo contener su amargura.

“No, es muy feo, me tienen que coser”, lanzó angustiada.

“Lo sé mi amor, lo sé”, trataba de calmarla Alex.

“Saquen a la gente, es un corte profundo, saquen a la gente”, pidió Martín Salwe.

“No mirés, no mirés enana”, le decía Alex, mientras la ambulancia llegaba al lugar.

“Yo quiero ir”, pidió el hijo del exfutbolista, mientras la subían a la ambulancia.

Horas después, Melody regresó al hotel y fue recibida por el Chino Leunis.

Melody Luz sorprendió con un radical cambio de look

A días de que termine el programa, Melody Luz decidió dejar atrás su característico de pelo y se pasó al bando de las morochas gracias a la visita de su peluquero al Hotel de los Famosos.

Feliz con su cambio, Melody Luz no solo causó sensación entre sus compañeros sino que revolucionó las redes sociales y hasta fue objeto de memes.

melody luz cachorra.jpg

Fue la misma Melody Luz quien compartió una de las fotos virales en donde los fans compararon su look. "Carlita la cachorra" escribió la novia de Alex divertida.

Melody Luz negó los rumores de separación

La pareja que ya se encuentra fuera del hotel decidió tomar caminos separados.

Sin embargo, Melody Luz echó por tierra todas las versiones con una serie de fotos junto a Alex Caniggia y un explosivo descargo en su cuenta de Instagram.

La bailarina reposteó una imagen que publicó Alex Caniggia. "Mi pinguinita hermosa, te amo para toda mi vida", escribió el hermano de Charlotte mientras que Melody Luz agregó "Con tutto mio cuore”.

melody alex cuorre.webp Melody Luz explotó tras los rumores de separación.

“Mirá cómo mienten los medios. Después el viaje al sur (ya quisiera). ¿Y ahora separados? ¿Qué falta? A ver, tírenme data de mentiras posibles”, siguió furiosa en otra historia.

¿Alex Caniggia y Melody Luz en crisis?

Fue Santiago Albornoz, uno de los chefs del programa, el primero en asegurar que Alex Caniggia se puso de novio con Melody Luz para tener una aliada dentro del hotel.

Ahora, desde La Pavada del Diario Crónica, afirmaron que Alex Caniggia y Melody Luz se separaron. El hijo de Mariana Nannis incluso tiene planes para viajar a Europa de vacaciones.

Melody Luz, por su parte, querría comenzar a convivir con el joven en su espectacular piso de Puerto Madero.

Según trascendió la pareja seguirá mostrándose junta durante algunas semanas hasta que termine el programa.

alex melody luz 2.webp Fuertes rumores de separación entre Alex Caniggia y Melody Luz.

Melody Luz explotó en el Hotel de los Famosos

Melody Luz vivió su noche más intensa y no pudo contenerse. La participante más picante y atrevida del Hotel de los Famosos viene de unos días cargados de emoción y agotamiento y anoche no fue la excepción.

“No tengo más ganas de estar acá. Me quiero ir”, le dijo Melody Luz a Alex Caniggia sin poder parar de llorar. “Tranquila, amor. Te amo. Tranquila, bebé. Queda poquito”, trató de consolarla el hijo de Mariana Nannis.

MELODY LUZLLORANDO 3.webp El peor momento de Melody Luz en el Hotel de los Famosos.

“Estoy cansada. Me quiero ir a mi casa. Faltan muchos juegos y no me quiero lastimar el cuerpo. Estoy cansada de jugar, no quiero más nada. Quiero ver a mi perra, la quiero abrazar”, continuó, visiblemente movilizada.

"Me quedo por vos también porque no te quiero extrañar”, cerró Melody quien días antes se mostró muy emocionada por un regalo que recibió de su abuelo.

¿Melody Luz embarazada?

El viernes por la noche, en el Hotel de los Famosos mostraron los resultados de los análisis de sangre que se hizo Melody Luz y la reacción de la novia de Alex Caniggia al enterarse que no está embarazada.

“El único examen que salió patológico fue el de orina. Ese nos está mostrando que tenés una infección urinaria. También te hicieron una Gonadotropina cariónica para descartar problemas de embarazo”, le dijo el médico.

“Me deja tranquila saber qué es lo que tengo y que va a estar todo bien”, respondió Melody Luz al descubrir que se trataba de una infección urinaria por la que tendrá que tomar antibióticos.