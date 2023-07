Rocío Oliva cumplió 33 y las fotos en bikini colaless son de otro level

►TE PUEDE INTERESAR: Colaless, triplete y más, Rocío Guirao Díaz aniquiló el verano

rocio oliva bikini metalizada 1.jpg Rocío Oliva cumplió 33 y hay fotos en bikini colaless de otro level.

Hace algunas semanas, Rocío mostró su faceta más fashionista y se animó a llevar una micro-bikini metalizada color plateada en las playas de Miami, dando unanticipo de una de las tendencias que serán furor el próximo verano.

rocio oliva bikini metaliada 2.jpg Rocío Oliva cumplió 33 y hay fotos en bikini colaless de otro level.

Pero su derroche de sensualidad no quedó ahí. En Dubai, la ex de Diego Maradona sorprendió posando con una enteriza estampada en tonos amarillos y naranjas de lo más llamativa que no solo marcaba su silueta sino que resaltaba su bronceado a la perfección.

rocio oliva enteriza fajada 2.jpg Rocío Oliva cumplió 33 y hay fotos en bikini colaless de otro level.

Rocío Oliva se sumó al "Mermaidcore"

Desde destinos paradisíacos y playas de arenas blancas, Rocío Oliva no para de anticipar las tendencias veraniegas que llegarán con todo esta temporada 2023/2024 y ahora fue por todo sumándose al estilo "Mermaidcore" inspirado en La Sirenita.

rocio oliva colaless sirenita 1.jpg De espaldas y sin anestesia, Rocío Oliva dejó ver su colaless y detonó Instagram.

Durante sus vacaciones en República Dominicana, la rubia fue de las primeras en llevar este estilo con un vestido de red color nude mega transparente dejando ver su bikini colaless estampada y arrasando con su figura.

Rocío Oliva paralizó las playas de Dubai

A días de que comience el mundial, Rocío Oliva sorprendió a sus seguidores con fabulosas fotos y videos desde Dubai.

La rubia incluso dijo presente en el partido que jugó la selección argentina aunque fue la imagen que publicó en micro-bikini la que revolucionó a sus fans.

rocio oliva dubai.jpg La foto de Rocío Oliva en hilo dental desde Dubai.

Posando desde la pileta de un impactante hotel, Rocío Oliva volvió a presumir su lomazo posando como toda una modelo en un diseño lila que provocó delirio en las redes recibiendo miles de reacciones y likes en pocos minutos.

Wanda Nara prendió fuego las redes en bikini

Otra famosa que arrasó con su lomazo en traje de baño fue Wanda Nara. En menos de dos semanas, la rubia armó las valijas viajó a Estambul, pasó por Londres, visitó París, Milán y ahora regresó a Turquía.

Desde allí la diosa no descuida sus negocios y por eso invitó a sus fans a qué le hicieran preguntas. "¿Cuándo sale tu línea de bikinis?", consultaron.

Fiel a su estilo, Wanda Nara fue por todo lo alto con su respuesta y les regaló a un adelanto de la explosiva campaña publicitaria de su marca de trajes de baños y bikinis.

wanda nara bikini.jpg Se filtró una foto de Wanda Nara tomando sol en hilo dental y es demencial.

Como siempre, fue la misma Wanda Nara la encargada de lucir los diseños, en este caso una micro-bikini con tiras anudada y estampado de réptil súper sexy que mostró desde las playas de Miami.

Wanda Nara en bata

Como siempre, Wanda Nara compartió postales desde el primer segundo de su llegada mostrando fotos desde su piso en Milán hasta videos de sus pequeñas Isabella y Francesca.

Ahora, la diosa comenzó con los preparativos para su debut en Bailando con las Estrellas de Italia y se alojó en un lujoso hotel antes de los ensayos.

wanda nara bata.jpg Se viralizó una tremenda foto de Wanda Nara cambiándose y explotó todo.

Desde el hotel, Wanda Nara aprovechó para tomarse fotos luciendo una bata como única prenda y disfrutando de una ensalada súper sofisticada. Sin embargo, los followers no se la dejaron pasar y le dijeron de todo. "Ahora mostrá la milanesa", "Después comes choripanes en la ruta", "Antes comías guiso", escribieron súper picantes.

El escotazo de Wanda Nara que paralizó Milán

Wanda Nara aprovechó para enloquecer a sus seguidores presumiendo su escotazo con una postal infartante que dejó sin aliento a más de uno.

La rubia se sacó una selfie en corpiño deportivo súper escotado y sorprendió al posar sin nada de maquillaje dejando que su atuendo sporty se robara toda la atención de seguidores y vecinos de Milán.

wanda nara milan.jpg Wanda Nara se puso el corpiñito deportivo y prendió fuego las calles de Milán.

