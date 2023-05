►TE PUEDE INTERESAR: Se viraliza foto de Nati Jota en bombacha colaless de encaje y estalla Instagram

"Me dicen que tengo la cara hinchada y desfigurada, se ríen, se burlan, ¿me molesta? No. ¿Me influye? No. Pero porque hago terapia constantemente y también voy al psiquiatra hace muchos años. Solo quiero aclarar que tengo una recaída en mi bulimia, estoy pasando por un momento choto, por eso estoy así", informó Cande sobre cómo lleva su presente.

cande tinelli bulimia 1.avif "Recaí en la bulimia": el difícil momento que está atrevesando Cande Tinelli.

"A mí que sufro esto desde hace años ya no me duelen estos comentarios porque estoy acostumbrada, pero cuidado a quien le dicen este tipo de cosas, porque quizás está atravesando una enfermedad mental o física y ustedes le arruinan un poco más la cabeza. Pueden herir, pueden provocar cosas sin querer muy feas", cerró llamandole la atenció a los haters.

Cande Tinelli en mini vestido trasnparente

Lele se fue del explsivo sitio Only Fans pero redobló con una cuenta personal en Telegram. Fue la misma morocha quien reveló un anticipo en su cuenta de Instagram.

La más atrevida del clan Tinelli subió una foto luciendo un mini vestido totalmente transparente dejando a la vista todos sus tattoos y escribió un picante mensaje.

cande tinelli telegram.jpg En mini vestido de red, Cande Tinelli beboteó y se vio hasta el último centímetro.

"Nuevo contenido en mi paágina azul... Te espero en mi Telegram", escribió Lelé invitando a sus followers a seguirla y ver más fotos audaces.

Claro que Candee no es ajena a las imágenes luciendo poca ropa. Días antes la top compartió una selfie frente al espejo luciendo un conjunto de lencería blanco transparente junto a la frase "Extrañaba mostrar mi piel".

cande tinelli corpiño transparente 1.jpg Se viraliza foto de Cande Tinelli en ropa interior blanca y transparente y arde Instagram

Cande Tinelli llevó la tendencia "tanga a la vista"

En esta oportunidad, Cande no solo mostró su tanga sino que eligió un diseño de lo más glam con un hilo dental de breteles con strass.

cande tinelli tanga a la vista.jpg

Compartiendo una foto en blanco y negro, Cande Tinelli le hizo un primer plano a su bombacha que combinó con un jean con tiro mega bajo, otro de los must have de la temporada 2023.

Cande Tinelli mostró cómo luce sin extensiones

Tras su viaje fugaz a Uruguay, la influencer regresó a Buenos Aires y paralizó las redes al mostrar su verdadero corte de pelo.

Cande Tinelli ha demostrado que no le tiene miedo a la hora de probar estilos explosivos y osados tanto en su ropa como en sus make ups y peinados.

Ahora, la top se animó a compartir con sus fans una foto donde se la ve con su pelo al natural sin pelucas, mechas ni extensiones y confesó que se siente cómoda con su corte bob.

cande tinelli sin extensiones.jpg

"Descanso de extensiones por unas semanitas... Creo que me gusta el pelo corto eh", comentó Cande Tinelli junto a una selfie casual en pijama que no tardó en hacerse viral.

