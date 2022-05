"¿Qué prefieren negro o ...?", Alejandra Maglietti mostró su culotte como nunca antes

Siguiendo con la tendencia que adoran famosas como Silvina Luna, Alejandra Maglietti posó con un culotte y le dio a sus followers la opción de elegir el color de su postal.

Alejandra Maglietti.jpg

"No sabía cual poner y puse las dos que prefieren? ¿Sepia o blanco y negro?", escribió Alejandra enloqueciendo a sus seguidores que no dudaron en llenarla de likes y regalarle miles de comentarios. "¡Qué zarpada!", "Estás re potente", "No podés más", escribieron cautivados por su belleza.

Alejandra Maglietti 1.jpg

Alejandra Maglietti como Pamela Anderson

Alejandra Maglietti demostró que hasta Pamela Anderson temblaría ante su sensualidad

Es que al igual que la famosa guardavida de Baywatch, Alejandra Maglietti se animó a lucir una una bikini taparrabos colorada infartante.

Siempre osada, Alejandra presumió su figura dejando a la vista su tonificado abdomen.

alejandra pamela.jpg

"Pantera", "Estás para un poster", "Cada vez más bomba", "Qué belleza", escribieron sus seguidores junto a la foto que si bien se trató de la promoción de un producto fue su figura y estilo a Pamela Anderson la que se robó toda la atención.

Alejandra Maglietti reveló qué busca en un hombre

En Bendita la modelo enumeró algunas de sus pretensiones para quien quiera ser su futura pareja.

Su compañera de panel, Edith Hermida le preguntó a Alejandra "qué línea de hombre" estaba buscando y Ale no reculó: “Una línea más tipo abogado, por ahí. Profesional y propietario. No hay tantos con facha y con todo”.

“El mercado está complicado, acotado, sin stock”, dijo en broma Lola Cordero al respecto, ya que en otra oportunidad fue ella quien, recién separada de Alexis Puig, recibió consejos de Maglietti en cuanto a pretendientes para acompañarla en una situación sentimental.

Si bien lo de una pareja estable parece lejano para Ale Maglietti, la rubia corre con mejor suerte en lo laboral. Afortunada en el trabajo, la modelo, abogada y periodista mantiene una agenda llena de compromisos.