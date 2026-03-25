Desde el unfollow de Tini Stoessel, María Becerra, Tuli Acosta, Antonela Roccuzzo, entre otras famosas, Emilia Mernes sufrió una pérdida de más de cien mil followers en pocos días.
Se derrumbó el Instagram de Emilia Mernes: cuántos followers perdió en las últimas 24 horas
Explosión en las redes sociales por el radical gesto de los seguidores con Emilia Mernes tras el escándalo con Antonela Roccuzzo. Los detalles
Tras el primer unfollow masivo, en las últimas horas se confirmó que a esa pérdida se le sumaron más seguidores que decidieron darle la espalda a Emilia Mernes. La cantante pasó de más de 10.100.000 seguidores a cerca de 9.900.000.
Luego de que a las versiones sobre su pelea con Tini Stoessel y María Becerra se sumaran rumores sobre la exitencia de chats entre Emilia Mernes con un jugador casado, la ir girl perdió aproximadamente 200.000 seguidores.
En medio de todo esto, Emilia Mernes estaría desbordada por la situación y, según reveló Yanina Latorre, habría tenido que comprar seguidores para que su pérdida no sea tan notoria.
¿Qué pasó entre Emilia Mernes y Rodrigo de Paul?
Tini Stoessel dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram, provocando una ola de reacciones entre celebrities y el apoyo de las esposas de los jugadores de la Selección nacional como Antonela Roccuzzo, mujer de Messi y Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández.
Yanina Latorre habló de lo sucedido y dio detalles de la interna entre las mujeres de la Selección y Emilia Mernes luego de la sorpresiva presencia de la top en una fiesta íntima de la scaloneta.
Ahora, en Infama revelaron que existirían chats entre Emilia Mernes y alguno de los jugadores. "Le habría escrito a un jugador. Entonces, yo tengo que deducir... Si Tini la dejó de seguir es porque (Emilia) le escribió a Rodrigo De Paul",dijo Marcela Tauro.
"De Paul, estando separado, la fue a ver a un recital a Emilia. Esto yo lo hablé con las mujeres de la Selección. No les gustó la actitud de ella en esta fiesta, pero eso no significa nada. Pero con el tiempo se fueron comentando de unos mensajes entre Emilia y uno de los jugadores más importantes de la Selección Argentina", afirmó agregó Sposato sobre el vínculo entre De Paul y Mernes.