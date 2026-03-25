Se derrumbó el Instagram de Emilia Mernes: cuántos followers perdió en las últimas 24 horas

emilia mernes seguidores Emilia Mernes no para de perder seguidores en medio de su escándalo con Tini Stoessel con Antonela Roccuzzo.

En medio de todo esto, Emilia Mernes estaría desbordada por la situación y, según reveló Yanina Latorre, habría tenido que comprar seguidores para que su pérdida no sea tan notoria.

¿Qué pasó entre Emilia Mernes y Rodrigo de Paul?

Tini Stoessel dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram, provocando una ola de reacciones entre celebrities y el apoyo de las esposas de los jugadores de la Selección nacional como Antonela Roccuzzo, mujer de Messi y Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández.

Yanina Latorre habló de lo sucedido y dio detalles de la interna entre las mujeres de la Selección y Emilia Mernes luego de la sorpresiva presencia de la top en una fiesta íntima de la scaloneta.

Ahora, en Infama revelaron que existirían chats entre Emilia Mernes y alguno de los jugadores. "Le habría escrito a un jugador. Entonces, yo tengo que deducir... Si Tini la dejó de seguir es porque (Emilia) le escribió a Rodrigo De Paul",dijo Marcela Tauro.

emilia mernes de paul Emilia Mernes habría intercambiado chats con Rodrigo de Paul.

"De Paul, estando separado, la fue a ver a un recital a Emilia. Esto yo lo hablé con las mujeres de la Selección. No les gustó la actitud de ella en esta fiesta, pero eso no significa nada. Pero con el tiempo se fueron comentando de unos mensajes entre Emilia y uno de los jugadores más importantes de la Selección Argentina", afirmó agregó Sposato sobre el vínculo entre De Paul y Mernes.