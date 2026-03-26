¡Escándalo! ¿Mauro Icardi no mandó a sus hijas al colegio para pescar en la laguna de su barrio privado?

"Los cuentos de las hijas de Wanda Nara son mortales. Parece que pescan de la laguna de Nordelta y les enseñan a limpiar pescados con los cuchillos y después los comen a la parrilla. Osea no van al colegio y pescan", publicó Yanina.

La primera foto de la China Suárez, Mauro Icardi y sus hijas en Argentina

En medio de un nuevo escándalo con Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez mantuvieron un rotundo silencio en las redes sociales aunque ahora se filtró una imagen de la familia en un cumpleaños.

china suarez mauro ciardi hijas argentina La China Suárez, Mauro Icardi y sus hijas en un cumpleaños de una amiga de Rufina Cabré.

La cuenta Pochi de Gossipeame publicó una foto de la China Suárez, Mauro Icardi, Francesca e Isabella en un cumpleaños de una amiga de Rufina Cabré. "La buscaron 23:30 y se quedaron un rato extra bailando con la cumpleañera que sería muy amiga de Rufina".

Wanda Nara contra Mauro Icardi por sus perros

Wanda Nara fue acusada de abandonar a sus mascotas mientras viaja por el mundo y lejos de dejarlo pasar salió con los tapones de punta hundiendo a Mauro Icardi acusándolo de haber sido él quien abandonó a su perro.

"Mi casa da al río y se caen por eso construí un lugar seguro para ellos y por los carpinchos para que mis perros no los corran y tampoco los carpinchos los asusten porque son muy bebés", arrancó Wanda en su cuenta de X.

"Estoy cuidando también a los perritos que mi ex dejó abandonados, que raro que eso a la prensa no la afecte", siguió hundiendo a Mauro Icardi.

wanda perritos mauro Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de abandonar a su perro.

"El chihuahuas que se llama Galatasaray (que es de Mauro) es muy chiquito, pesa 1 kilo y el río es peligroso. No le gusta estar adentro, rasca el vidrio, le gusta y ama estar ahí. Triste es que su dueño lo abandonó, no la casa que les construí por los carpinchos y el río. En mi casa hay mucha gente todos los días que juegan con ellos cuando y o no estoy".