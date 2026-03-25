Cómo fue el encuentro secreto entre Emilia Mernes y Tini Stoessel antes del unfollow

tini emilia mernes 3.jpg Emilia Mernes y Tini Stoessel se reunieron en privado y terminó todo mal.

“Se juntaron para hablar de todo este quilombo, y no se pusieron de acuerdo, y se pelearon”, agregó haciendo referencia al supuesto robo de Emilia Mernes a Tini Stoessel al quedarse con su equipo de estilistas y bailarines, además de haber revelado un secreto de la vida personal de Tini.

¿Emilia Mernes le escribió a Rodrigo de Paul?

En Infama revelaron que existirían chats entre Emilia Mernes y alguno de los jugadores. "Le habría escrito a un jugador. Entonces, yo tengo que deducir... Si Tini la dejó de seguir es porque (Emilia) le escribió a Rodrigo De Paul",dijo Marcela Tauro.

"De Paul, estando separado, la fue a ver a un recital a Emilia. Esto yo lo hablé con las mujeres de la Selección. No les gustó la actitud de ella en esta fiesta, pero eso no significa nada. Pero con el tiempo se fueron comentando de unos mensajes entre Emilia y uno de los jugadores más importantes de la Selección Argentina", afirmó agregó Sposato sobre el vínculo entre De Paul y Mernes.

La pelea entre Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra

Tini Stoessel en las que habría tratado de "víbora" a Emilia Mernes en una de sus últimas entrevistas y días después Martín Cirio confirmó el supuesto conflicto y distanciamiento entre las artistas.

"Tejes y manejes", arrancó Martín Cirio en su programa de streaming cuando los usuarios le consultaron por los rumores. “Sí sabemos que Maria Becerra dejó de seguir a Emilia porque, chicos, está todo mal. Esto yo lo había dicho y me acusaron de mentiroso... y el tiempo me terminó dando la razón”, siguió picante.

"Lo de Tini si habló de Emilia, no lo sé... pero es probable que esté hablando de ella. La realidad es que están todos re peleados, es un re p*terío... Eran como hermanos y ahora no hablan más. Hay información que sí sé porque no la puedo contar. Que lo cuenten los y las protagonistas”, siguió el streamer.

tini emilia maria escandalo El detrás de la pelea entre Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra.

Sin anestesia, el you tuber incluso fue de lo más filoso y apuntó contra Eilia Mernes. “Voy a decir una cosa. Varios se empezaron a dar cuenta de ciertas cosas, tejes y manejes, lo que se dice de Emilia. Cositas de Emilia como que es chica de pueblo ‘soy de Nogoyá’ y es más viva que todas juntas. Es lo que se dice... tiene algunas cositas”.