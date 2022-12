►TE PUEDE INTERESAR: Natalie Perez dinamitó el termómetro: "¡En tanga todo el día!"

ivana icardi españa.jpg

En medio de todo el escándalo entre Wanda, Mauro y L-Gante, Ivana Icardi es toda una experta a la hora de revolucionar las redes sociales. Si bien no se ha referido a la separación de su hermano, Ivana Icardi causa sensación con sus posteos, en especial aquellos en donde luce su silueta a tras haber sido madre de Georgia.

Hace algunas semanas, Ivana Icardi publicó una foto desde la pileta durante sus vacaciones y provocó un terremoto con su figura enfundada en una micro-bikini amarilla súper chic.

ivana icardi bikini.jpg Locura en las redes por la foto de Ivana Icardi en bikini colaless infernal.

Ivana Icardi se hizo un retoque y estalló contra los haters

Ivana Icardi debió enfrentarse a una lluvia de críticas por un bulto extraño que se veía en su labio.

Después de la ola de comentarios sin piedad, en la que la mayoría la acusaba de haberse excedido con los retoques faciales y con el ácido hialurónico, hoy muy en auge entre famosas (y no famosas), la ex participante de Gran Hermano y Supervivientes hizo su descargo.

ivana icardi labios 1.webp

"Chicas, que son las que más me lo preguntan, el bulto que tengo en el labio no es, absolutamente, por ácido hialurónico mal puesto", explicó Ivana.

"En el 2010, cuando aún jugaba al baloncesto, me pegaron un codazo en el labio y me lo abrieron", justificó. "Nunca me puse puntos porque estaba jugando un campeonato, y no quise que me dejaran sin jugar. Entonces, se me quedó abierto e hinchado hasta que se cerró y quedó así", concluyó Ivana Icardi.

Wanda Nara y L-Gante confirmaron su romance

Wanda Nara regresó a la Argentina luego de su viaje a Islas Maldivas con el delantero Mauro Icardi y confirmó su romance con L-Gante.

Tras una romántica cena en un reconocido restaurante, Wanda Nara y L-Gante siguieron con sus demostraciones públicas de afecto y se reunieron para ver el partido Argentina vs Croacia.

wanda nara l-gante partido.jpg

Fue el mismo cantante quien subió a foto en su cuenta de Instagram y Wanda Nara la reposteó.

En la iamgen se puede ver a L-Gante con la camiseta y a Wanda Nara con vestido negro y make-up con la bandera argentina. ¿Qué dirá Icardi?

Wanda Nara paralizó el Abierto de Polo

Wanda Nara sorprendió a todos con el look que eligió para asistir a la final del torneo de polo en el Hipódromo de Palermo.

Tras admitir que no se reconcilió con el jugador, sino que "intentó darle otra oportunidad, pero no resultó", Wanda Nara llegó al país y dijo presente en el hipódromo de Palermo junto a su hermana Zaira Nara.

wanda nara polo 1.jpg

En medio de rumores que aseguran que la menor estaría viviendo un romance con Facundo Pieres, las hermanas se robaron todas las miradas en especial Wanda Nara que fue por todo con un mameluco.

Para el exclusivo evento, Wanda Nara optó por un mameluco color beige que combinó con peinado de trenza cocida, make-up estilo natural y cartera Balenciaga que generó toda una polémica. "Cartera Balenciaga ahora no da", escribió una usuaria indignada con la elección de Wanda.

WANDA NARA POLO.jpg Wanda Nara fue a la final del Abierto de Polo y le dijeron de todo por su look.

