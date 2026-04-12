¡Polémica! Andrea del Boca volvería a Gran Hermano con su hija Anna Chiara

Que entren Andrea Del Boca y su hija a jugar a Gran Hermano. Imagínense el movimiento que generaría en la casa y en el rating. Es una posibilidad que se baraja, que está en el pizarrón”, lanzó el periodista, dejando en claro que la propuesta ya está siendo considerada", dijo.

Anna Chiara entró a Gran Hermano y estalló la interna

Una de las integrantes en mostrar su descontento fue Daniela de Lucía. "A todos los que creían que era del grupo de Andrea: Anna entró ayer y no me dijo ni 'mu'. ¿Era del grupo? Era una afinidad, pero claramente no estoy en ningún grupo", lanzó luego de haber sido ignorada por la heredera de Andrea.

anna gran hermano

Además, la "coach" no dudó en marcar su postura tras la salida de Andrea del Boca. "¿Somos un grupo? Para mí, no. Creo que somos jugadoras solas que saben construir juntas", dijo sin filtros.

Andrea del Boca rompió el silencio tras su caída: "Tengo..."

Ya de regreso en su hogar y en medio de especulaciones sobre su futuro, Andrea del Boca rompió el silencio y mandó un mensaje de audio al programa de streaming donde trabaja su hija Anna Chiara.

"Hola chicos, cuando este mejor voy a ir, tengo mucha info para contar asique voy a ir en breve, los adoro", dijo Andrea del Boca anticipando una posible visita reveladora.

Además, trascendió que Andrea del Boca podría debutar como panelista en algunos de los programas de Telefé o hasta incluso volver a trabajar en alguna ficción.