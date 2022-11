Locura por la foto de Barby Silenzi mostrando el sideboob desde el balcón

La morocha formará parte del elenco junto a Iliana Calabró, Andrea Ghidone, entre otras diosas y fue por todo con una producción luciendo el vestuario de la obra.

barby silenzi body balcon.jpg Barby Silenzi se asomó en body y se vio más de lo imaginado.

Súper atrevida, Barby Silenzi posó en el balcón de un departamento con un body de látex con recortes, cadenas y sideboob completamente a la vista explosivo que, como no podía ser de otra manera, enloqueció a sus seguidores y vecinos de la zona.

Barby Silenzi arrasó como enfermera hot

Barby Silenzi compartió en sus redes dos fotos de la nueva producción para Divas Play donde se vistió de enfermera.

La pareja de El Polaco subió las imágenes a su cuenta de Instagram luciendo un muy sensual atuendo de enfermara de color blanco con detalles en rojo.

"Noche de #sabado en @divasplayok shhhh….", escribió la actriz junto a las imágenes.

Barby Silenzi para Divas Play.PNG

La publicación recibió más de 8 mil "Me Gusta" y un centenar de comentarios. "El mejor cuerpo de la Argentina, real, lejosss!", "La más hot de Divas Play", "Vos querés que yo me muera", "Nunca una compañera así en el hospital", "Ya me dio un infarto, RCP, RCP!", "Preciosa vení a curarme del corazón, bombón", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Barby Silenzi es una de las famosas argentinas que se destaca en Divas Play

El servicio de Divas Play se puede contratar por tiempo indeterminado o hay ofertas por meses. En caso de que una persona quiera acceder a todos los contenidos por un mes, se debe abonar 15 dólares. Además, el sitio aclara que se agregará un costo de transacción de U$ 0.99.

Barby-Silenzi-Divas-Play7.jpg Barby Silenzi es una de las argentinas más elegidas en Divas Play.

Para utilizar Divas Play, primero hay que registrarse y crear una cuenta de usuario en el sitio web www.divasplay.com/home y proporcionar una dirección de correo electrónico válida, un nombre de usuario y una contraseña o autenticarse con una cuenta válida de Twitter o Google.