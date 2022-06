¿Melody Luz embarazada? Sintió naúseas y Alex Caniggia no se quedó callado: "Si viene..."

melody embarazada 2.webp

"Gin, o Gina, y Giorgio, o Giovanni", dijo divertida sobre posibles nombres para su bebé.

A lo cual Alex Caniggia reaccionó."Por ahora no quiero ser padre. Si viene, viene igual. Y si no viene, no viene. Bienvenido sea un mini Anguila al mundo", dijo sin vueltas.

Melody Luz no pudo completar el desafío

Días antes, Melody vivió unos de los desafíos más difíciles y no pudo llegar a la meta.

La novia de Alex Caniggia tuvo nauseas y tuvo que parar para recuperar el aire. Chino Leunis incluso relató lo que pasó. “Se sintió realmente muy pero muy mal, extenuada”.

“En ese parate es cuando siento náuseas y cuando volvemos a jugar, me siento peor que antes”, dijo Melody Luz cuando relató lo sucedido frente a cámaras.

"Iba a vomitar, no quería hacerlo delante de las cámaras así que prefiero irme atrás y hacer lo mío”, continuó la bailarina sobre lo que sucedió en el desafío.

Melody Luz tuvo que hacerse estudios

Melody fue llevada a un centro de salud por náuseas y malestares. "Hace 10 días llevaron a Alex y Melody a un centro de salud. Él estaba lesionado por un juego muy exigente y ella tenía náuseas y malestares”, reveló la cuenta de Twitter de Adriana Bravista.

Gabriel Oliveri, gerente general del reality del Trece, fue consultado al respecto y dijo que "Melody y Alex son muy intensos. Yo veo que en las redes no gusta que estén tan pegados todo el día, pero entiendo que eligen estar de a dos también para sobrevivir en el show".

El panelista dialogó con "Por si las moscas", el ciclo radial de La Once Diez, comentó que él cree "que se quieren y que Alex se la va a presentar a Mariana Nannis, su mamá".

Sobre las especulaciones sobre si Melody Luz está en la dulce espera, señaló: "Yo escuché que hay rumores de embarazo. La realidad es que el ejercicio para que eso ocurra lo están haciendo, todo el tiempo".

"Sé que la producción se ocupa de que ellos tengan todos los medios para estar seguros y para cuidarse. Si eso pasara, tendrían que ver qué hacen, porque es algo muy personal", concluyó Gabriel Oliveri.