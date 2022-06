"¡Me expongo!", Nati Jota sin censura desde la cama

La dios posó desde su cama luciendo un pijama de crop top y short que dejaba a la vista su trabajado abdomen y sorprendió sin una gota de maquillaje.

nati jota 2.jpg Nati Jota al natural desde su cama.

"Me expongo con esta cara de dormida xq puedo", escribió atrevida recibiendo comentarios y reacciones de fans y famosos como Flor Jazmín Peña y Migue Granados.

►TE PUEDE INTERESAR: No puedo parar de mostrar...", Alejandra Maglietti no se guardó nada

Nati Jota revolucionó Mendoza

Nati Jota llegó a Mendoza para asistir a la inauguración de un nuevo local gastronómico y arrasó con su look.

Acompañada por Grego Rosello y Agustín Neglia, Nati Jota dijo presente en el evento que se llevó a cabo en la terminal de Mendoza, y compartió fotos de su look en su cuenta de Instagram.

Nati Jota mendoza 1.jpg

Para la ocasión, la rubia eligió un conjunto de short de jean súper cortito, buzo crop top que dejaba su abdomen al descubierto y borcegos.

Nati Jota además publicó historias desde el evento y se mostró divertida y bromista junto a Grego Rosello.

►TE PUEDE INTERESAR: "¡Pones caliente el infierno nena!", Melody Luz reventó todos los límites

La foto más íntima de Nati Jota

Llevando su osadía a otro nivel, Nati Jota paralizó las redes sociales con una de sus fotos más intimas desde el baño de su casa.

Luciendo un culotte súper sexy y con una maquinita de afeitar en sus manos, Nati Jota bromeó sobre la situación y acompañó su atrevida postal con un divertido mensaje.

nati culotte.jpg

"Tentada con este chivo que nunca me aprobaron. La gillete en la cara, el yeso; yo los entiendo, yo también lo hubiera bochado. Noviembre 2020 todavía creía en el amor, ah re que no. Ah re que sí y ahora también", escribió irónica sobre la foto que no le dejaron publicar.