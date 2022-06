"Me gusta ejercer seducción", la foto de Viviana Canosa que reventó las fronteras

viviana canosa el pais.jpg

En la entrevista, Viviana habló de su aguerrido estilo en su programa de A24 y de su comentada entrevista a Lacalle Pou, entre otras.

Además, la ex panelista de Intrusos reveló que le gusta seducir a sus invitados. "Me gusta ejercer seducción sobre mis invitados, pero no es una seducción de levante", dijo a la publicación uruguaya.

Viviana Canosa explotó contra Cande Tinelli

Tras sus escandalosos cruces con Luis Novaressio, L-Gante y Calu Rivero, entre otros famosos, Viviana Canosa sumó a Cande Tinelli a su lista de enfrentamientos.

La hija de Marcelo Tinelli se sumó a una plataforma de contenido para adultos y Viviana Canosa no se la dejo pasar.

"Poneme estas fotos de Candelaria Tinelli, de Cande Tinelli, la hija de Marcelo. Vos decís "che, yo la verdad que tengo una vida de mierda, no tengo un mango, no tuve educación viví para el orto. No tuve la suerte decís que tuvo la hija de Tinelli. Vos creés que Cande Tinelli lo tiene todo y lo tuvo todo. Cuando estaba Macri gobernando, Cande Tinelli lloraba por los medios de comunicación y las redes sociales... "Ah, pero Macri, tengo que volver a vivir con mi papá porque no me alcanza la plata", comenzó Canosa.

"Ahora, con Alberto, no dice nada. Y no sólo que no dice nada. Por 15 dólares te muestra el ojete en una aplicación. Todo mal con el patriarcado hasta que aparece la tarasca y se cosifican sin ningún problema. Y ahí el patriarcado... ah pero tarasca", siguió sin anestesia.



Viviana Canosa contra Cande Tinelli, Flor Peña y Silvina Luna

Lejos de dejarlo ahí, Viviana Canosa apuntó contra famosas como Flor Peña y Silvina Luna que al igual que Cande Tinelli publican fotos en plataformas sin censura.

"Como estas otras. ¡El partiarcado... A mi que un capocómico no me diga que estoy buena y que un tipo no me corra la silla en un restaurante o no me abra las puertas del auto! Ah.. pero tarasca. Billetera mata galán, y dólar mata cosificación. Está buena: dolar mata cosificación", dijo indignada.

"Hablando de feminismo, chicas: acá lo tengo a Alperovich. Che, verdes: mucho Darthés pero poco Alperovich. Me da 10 Darthés 0 Alperovich. Este feminismo selectivo me da urticaria. Claro, como él es cumpa no le dicen nada. Y tengo una notica para las sororas. Quieren colocar el busto de Isabel Perón en la Casa Rosada. ¡Vamos, sororas, defiéndanme a la primera presidente de los argentinos! Chicas, con Cristina se mean y a Isabel le hacen bullying. ¿Por qué le hacen bullying? Vamos, no sean hipócritas y no tengan una doble vara", cerró Viviana Canosa furiosa.