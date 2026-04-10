María Fernanda Callejón insultó a Yanina Latorre al aire

“Qué raro, porque ella habla de las familias y de los hijos de todo el mundo, la yarará. ¿Viste qué feo cuando hablan de tus hijos, boluda?... “¡Conchuda!”, gritó luego a pesar de estar al aire.

Yanina Latorre y María Fernanda Callejón se dijeron de todo

Meses antes, Yanina y Fernanda otagonizaron un tenso cruce en Sálvese Quien Pueda tras los rumores sobre la crisis económica que estaría atravesando Callejón.

Luego de exponer el tema, María Fernanda Callejón llamó por teléfono a Yanina Latorre, desmintió su información y se descargó sin filtros.

"Vos hiciste una editorial enorme recién con toda la data de mierda que siempre te da mi ex, que es experto en difamarme permanentemente. Dicho esto, es muy doloroso que yo hable así del padre de mi hija, pero yo despecho cero, mi amor. ¿Por qué? Tengo una vida plena, tengo una hija hermosa, tuve una relación con mi Negrito hermoso, que ahora estamos distanciados por cuestiones logísticas, él se va afuera", arrancó Callejón indignada y confirmando su separación.

fernanda callejon yanina latorre.jpg Yanina Latorre y María Fernanda Callejón se dijeron de todo: "¿Me estás forr...?".

"¿No te separaste?", le preguntó Latorre. "¿Estás esuchando lo que dije? Estoy distanciada", retrucó. Bueno, pero no te pongas agresiva, Fernanda. Te estoy preguntando para entender. Porque a veces el distanciamiento es total. Te separás cuando estás de novia", le respondió sin vueltas la rubia.

"Estás como hiper sensible, no se te puede preguntar nada... " agregó luego Yanina Latorre. "Es difícil dialogar con vos y soy clara para hablar. ¿Estás separada?", le repreguntó Yanina Latorre ante las cortantes respuestas de la actriz.