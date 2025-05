Los audios privados de Wanda Nara hablando de la China Suárez y Pampita.

"Si esto le pasaba a mis varones se lo hubieran comido. Las nenas son diferentes: se expresan distinto, se plantan de otra manera. Los varones son más sufridos", agrega Wanda Nara furiosa por la tristeza de sus hijas tras el encuentro con Mauro icardi.

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi cuestionando su salud mental y hablando de sus pericias psicológicas que, llegaron a manos de Yanina Latorre.

La conductora reveló el contenido de las pericias psicológicas de Wanda Nara y Mauro Icardi. Wanda fue evaluada en dos encuentros presenciales donde confirmó que la crisis con Icardi comenzó en el 2021 cuando la engañó con la China Suárez. “Yo me quise separar muchas veces y él no me dejaba”, dijo Wanda a los especialistas además de denunciar amenazas y celos por parte de Icardi.

mauro icardi wanda china.avif

Según las conclusiones del informa Wanda Nara se mostró muy colaborativa pero destacaron que “manifestó un alto nivel de angustia” y observaron en ella “una limitación para valorar el impacto que el conflicto judicial con su expareja y la mediatización del mismo genera en la subjetividad de sus hijas”.

Mauro Icardi y la China Suárez, Lara Piro, abogada del futbolista, habló de lo sucedido y apuntó contra Wanda Nara y su polémico romance con L-Gante.

"Acá hay una doble vara. Las niñas se pueden vincular con Elián Valenzuela que es un señor condenado por la justicia, adicto reconocido. Si ustedes hubiesen visto los videos que yo ví la semana pasada donde estaba acostado en un estado cognitivo dudoso y las niñas se ven de fondo… Como padre entiendo la preocupación de él, ¿pueden estar con ese señor y no con la China Suárez? Nadie le puede elegir la pareja a ninguno. Esto no lo prohibió la Justicia, es un capricho de Wanda", dijo la letrada sobre el video que publicó Wanda Nara donde se la ve recostada con L-Gante mientras se escuchan las voces de sus hijas por detrás.

wanda nara l-gante video lara piro.avif

"Después del encuentro que tuvieron con Eugenia… hay un montón de videos donde se evidencia la felicidad de esas niñas. No se querían ir, se querían quedar a dormir. Él convive con Eugenia. Las hijas nunca dijeron que no querían volver con el padre. Ellas aman profundamente a su padre y fue muy difícil despegarlas en los últimos dos encuentros», señaló.