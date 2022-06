En la foto, se puede ver a Melody Luz luciendo una mini escocesa que no solo se robó los elogios de sus fans sino que provocó la reacción de Alex Caniggia que no tardó en dejar su comentario.

melody luz mini.jpg El look de Melody Luz que enloqueció a Alex Caniggia.

"No das mas de hermosa, amor de mi vida", escribió el hermano de Charlotte Caniggia demostrando que la relación sigue más fuerte que nunca a pesar de estar afuera del programa.

Melody Luz conoció a Mariana Nannis

Mariana Nannis conoció a Melody Luz. La bailarina y y Alex Caniggia terminaron con las grabaciones del Hotel de los Famosos y aseguran que la relación del mediático y la bailarina continúa viento en popa fuera del programa.

Alex Caniggia y Melody Luz volvieron a su vida normal y en Mañanísima, Stefi Berardi reveló que no se han separado ni un segundo. "Hoy, que Alex y Melody están afuera del hotel, siguen a full. Están re de novios, re enamorados. Hacen planes juntos. Van a comer a la casa de amigos y van de la mano, como parejita”, contó la panelista.

melody luz alex caniggia novios.jpg

Como si fuera poco, Alex Caniggia dio el gran paso y presentó a Melody Luz en su familia.

"Me dicen que Mariana Nannis la trató muy bien, no sé si la vio por Zoom, pero parte de la familia ya la conoce. De hecho, cuando le preguntamos a Charlotte, ella nos dijo que no es celosa y que si el hermano es feliz, para ella está todo bien", aseguró Stefi.

Estallaron contra Melody Luz en el Hotel de los Famosos

emily melody luz.webp

Los últimos días, Melody Luz ha estado descansando más que el resto de los famosos ya que ha sentido nauseas. Sin embargo, al momento del desafío la bailarina se sintió mucho mejor, fue por todo y salió ganadora.

Lejos de celebrar su triunfo, Emily Lucius y Sabrina Carballo cuestionaron a Melody Luz y no se guardaron nada.

“No es que no quiero que descanse. Lo que no me parece lógico es que si ella descansa, yo también y vos. Yo hoy jugué con la presión por el piso. Ya no sabía qué más comer, qué más tomar”, comenzó diciendo la hermana de Belu Lucius.

¿Melody Luz está mintiendo?

“Aparte, bolud…, ayer garch… Entonces para la noche tenés fuerza para garch…, de día estás cansada. Es obvio que si a la noche garch… y de día te levantás temprano, vas a querer seguir durmiendo. Es lógico, bolud...”, siguió Sabrina Carballo furiosa.

“Voy a dejar de creer tanto en su palabra que si vos me decís que te sentís mal, yo soy tan buena que voy con el tecito y le hago comida vegetariana especial. ¡Soy una bolud…!”, lanzó Emily luego de ayudar a Melody los días anteriores al desafío.

"Siempre que se siente mal, descansa y de repente se activa para jugar. Y a la noche tiene energía para garch...”, cerró Sabrina Carballo contundente.