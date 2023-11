Una vez más, Cinthia Fernández lució un panta culotte ultra transparente color off-white que marcaba su lomazo a la perfección. Como si no fuera suficiente, la morocha lo combinó con un hilo dental XXS blanco dejando ver hasta el último detalle.

cinthia fernandez pantalon ultra culotte.jfif Las ultra transparencias del pantalón más audaz de Cinthia Fernández paralizan la siesta.

"Te crees que por llevar un traje o un vestido elegante o estar tapada sos mejor persona ? Ese disfraz tapa lo que en verdad sos? Las personas no son el disfraz que te pones; sino las acciones que hacen en su vida cotidiana. No conoces a la persona por lo q se pone o por lo q ves en la tele, o el disfraz que lleves a cualquier trabajo. No juzgues ! Criticar habla mas de vos que de mi! Tu critica no me define TE DEFINE", escribió Cinthia Fernández junto al video aunque fue su atuendo el que se robó toda la atención.

Cinthia Fernández diosa a los 35 con su look

Ahora, Cinthia Fernández aprovechó el día se su cumpleaños y lo celebró por todo lo alto mostrándose más sexy y fabulosa que nunca con uno de sus atuendos más audaces y reveladores.

A sus 25 años, Cinthia Fernández se sumó al furor de las transparencias de red, uno de loes estilos infaltables de la temporada primavera verano, llevando una musculosa crop top que dejaba ver su corpiñito negro.

cinthia fernandez transparencias de red.jfif Cinthia Fernández se suma a las transparencias de red para celebrar sus 35 y paraliza la tendencia.

Dejando sus transparencias como protagonista, Cinthia combinó su blusa transparente con pantalones negros ultra ajustados y arrasó. "Hola amanecí cumpleañera! A rockearla todo el día", escribió Cinthia feliz con su cumpleaños.

Cinthia Fernández arrasó con su bikini Barbiecore

guen revolucionando las redes. La panelista siguió los pasos de famosas como Flavia Palmiero y creó su propia línea de trajes de baño.

Dueña de una figura escultural y madre de tres pequeñas, Cinthia Fernández fue por todo en esta temporada ofreciendo diseños y modelos de lo más variados y llamativos, apostando por glamour y color.

cinthia fernandez bikini barbiecore.jpg Cinthia Fernández se muestra con bikini culotte Barbiecore y paraliza la primavera.

Ahora, tras causar sensación con las postales que publicó desde sus vacaciones en Brasil, Cinthia Fernández lanzó una nueva bikini y arrasó

Siguiendo las tendencias de momento, Cinthia Fernández se sumó al Barbiecore con una explosiva micro-bikini. Diosa total, la morocha la mostró desde todos los ángulos robándose las miradas con su bombacha culotte tiro alto.

cinthia barbiecore 2.jpg

Cinthia Fernández paralizó Brasil con sus bikinis

Cinthia Fernández no paró de mostrar los diseños más osados de su lúnea de bikinis. La diosa está protagonizó un verdadero desfile lleno de propuestas para todos los gustos anticipando los estilos que serán infaltables esta primavera verano.

cinthia fernandez bikini atigrada.jpg Bikini atigrada y neón, Cinthia Fernández lleva la tendencia del verano y arrasa.

Ahora, Cinthia Fernández fue por el neón, uno de los colores sensación de esta temporada, luciéndolo en una micro-bikini con estampado atigrado que causó sensación entre sus seguidores que la llenaron de comentarios y elogios.

