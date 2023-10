florencia peña transparencias.jpg Florencia Peña multiplica las transparencias y marca tendencia con su ultra mini vestido al ras.

Ahora, Florencia Peña volvió a apostar por las transparencias, esta vez llevándolas en un mini vestido blanco de manga larga con detalles de paillettes y plumas de lo más glamorosos y elegantes.

Siempre sexy, Florencia Peña incluso se animó a lucir su vestidito al ras sin brassier. Para dejar sus bordados y transparencias como protagonistas la morocha apostó por un rodete como peinado y aros de argolla con detalles shiny como accesorio.

florencia peña transparencias 2.jpg Florencia Peña multiplica las transparencias y marca tendencia con su ultra mini vestido al ras.

Florencia Peña paralizó las playas de México

Desde allí, Florencia Peña no para de mostrar las bikinis y looks veraniegos más audaces y su último atuendo no fue la excepción.

Siempre atenta a las últimas tendencias, Florencia Peña no se quedó afuera del furor de los diseños con transparencias de red jugándosela con un llamativo vestido.

florencia peña transparencias de red.jpg Las transparencias de red de Florencia Peña paralizan las playas de México.

Siempre sexy, Florencia eligió un modelo color blanco manga larga ultra ceñido. Súper divertida, Flor lo presumió modelando como una sirena desde la playa y causó sensación viral.

Florencia Peña con su bikini más picante

Florencia aprovechó el impactante paisaje y las comodidades del complejo donde se está alojado y modeló su bikini más audaz.

flor peña bikini 2.jpg Florencia Peña se muestra con la bikini más ceñida y paraliza México.

Al igual que muchas famosas, Florencia colaboró con e diseño de una línea de trajes de baños en la que, fiel a su estilo, se destacan los modelos súper sexys y atrevidos.

florencia peña bikini mexicp.jpg

Para su primer postal desde México, Florencia Peña eligió una micro-bikini lila, con corpiño de escote gota, tiras anudadas en el abdomen y bombacha colaless explosiva.

Florencia Peña comparada con María Becerra

se robó todas las miradas en la alfombra roja de la presentación de Got Talent Argentina, donde formará parte del jurado junto a La Joaqui y Abel Pintos, entre otros.

A días del gran estreno, Florencia Peña desfiló por la red carpet y aprovechó la oportunidad para lucir un vestido de red explosivo.

florencia peña vestido red 1.jpg Florencia Peña provocó un terremoto en vestido de red shiny brutal.

Siguiendo la tendencia favorita de otras it girls como Romina Malaspina y María Becerra, entre otras, Florencia Peña se la jugó con un diseño de escote halter metalizado con corte irregular de lo más llamativo.

Además, Florencia Peña estrenó morocho más oscuro, flequillo y pelo extra large que enloqueció a los seguidores que incluso la compararon con María Becerra por su total look. "¿Sos María Becerra?", escribieron algunos fascinados.

florencia peña vestido red 2.jpg

Florencia Peña arrasó con sus calzas denim

Florencia no da tregua ni respiros a sus seguidores y sigue con sus looks cada vez más explosivos. Tras causar sensación en Córdoba con Casados con Hijos la morocha volvió a cautivar a sus fans.

En esta oportunidad, Florencia Peña se sumó a la tendencia furor del denim con denim luciendo unas calzas estilo jean hiper ajustados.

Siguiendo con la pauta del denim con denim, Flor lo combinó con una camperita con capucha al tono y posó súper bomba de espaldas presumiendo su figura.

FLORENCIA PEÑA JEANS AJUSTADOS 1.jpg "¡Abducida por los jeans!": Florencia Peña dinamitó los denims con los ultra ajustados.

"Abducida por mi conjunto... Frío, no te tengo miedo", bromeó Florencia Peña sobre su outfit mega marcado y como siempre la catarata de elogios no tardó en estallar.

