Tras un brutal golpe en la cara, Andrea del Boca quedó afuera de la casa de Gran Hermano 2026: Generación Dorada. La actriz se tropezó mientras caminaba por un pasillo y tuvo que salir para ser atendida por los médicos.
La foto de Andrea del Boca afuera de la casa de Gran Hermano: "Reponiendome"
Explosión en las redes sociales por la reaparición de Andrea del Boca en las redes sociales. Todos los detalles
Ya de regreso en su hogar y tras días en silencio, Andrea del Boca regresó a las redes sociales y sorprendió a sus seguidores con una postal junto a su hija.
Recostada en una cama junto a Anna Chiara y su mascota, Andrea se mostró feliz acompañando la imagen con un mensaje sobre su futuro.
“Mimos que todo lo curan... Estoy bien, reponiéndome, pronto haremos vivo. Gracias por tanto amor y apoyo. GRACIAS”, escribió antes de pedir a sus fans que votaran a Brian Sarmiento para ser eliminado de Gran Hermano.
Andrea del Boca rompió el silencio
Andrea del Boca rompió el silencio y mandó un mensaje de audio al programa de streaming donde trabaja su hija Anna Chiara.
"Hola chicos, cuando este mejor voy a ir, tengo mucha info para contar asique voy a ir en breve, los adoro", dijo Andrea del Boca anticipando una posible visita reveladora.
Además, trascendió que Andrea del Boca podría debutar como panelista en algunos de los programas de Telefé o hasta incluso volver a trabajar en alguna ficción.
Andrea del Boca podría volver a la casa de Gran Hermano
En medio de las versiones sobre las famosas que podrían ser elegidas para reemplazar a Andrea del Boca en Gran Hermano, Mariana Brey, analista del programa, aseguró que la actriz regresaría a la casa.
"Anna Chiara del Boca dijo que no la descarten como opción pero Andrea todavía no tiene reemplazo", arrancó la panelista. "Van a esperar al repechaje y en ese repechaje volvería a entrar a la casa Andrea. Pero todavía no hay fecha", siguió.