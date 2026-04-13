La foto de Andrea del Boca afuera de la casa de Gran Hermano: "Reponiendome"

andra del boca foto Andrea del Boca se mostró en sus redes tras su caída en Gran Hermano.

“Mimos que todo lo curan... Estoy bien, reponiéndome, pronto haremos vivo. Gracias por tanto amor y apoyo. GRACIAS”, escribió antes de pedir a sus fans que votaran a Brian Sarmiento para ser eliminado de Gran Hermano.

Andrea del Boca rompió el silencio

Andrea del Boca rompió el silencio y mandó un mensaje de audio al programa de streaming donde trabaja su hija Anna Chiara.

"Hola chicos, cuando este mejor voy a ir, tengo mucha info para contar asique voy a ir en breve, los adoro", dijo Andrea del Boca anticipando una posible visita reveladora.

Además, trascendió que Andrea del Boca podría debutar como panelista en algunos de los programas de Telefé o hasta incluso volver a trabajar en alguna ficción.

Andrea del Boca podría volver a la casa de Gran Hermano

En medio de las versiones sobre las famosas que podrían ser elegidas para reemplazar a Andrea del Boca en Gran Hermano, Mariana Brey, analista del programa, aseguró que la actriz regresaría a la casa.

"Anna Chiara del Boca dijo que no la descarten como opción pero Andrea todavía no tiene reemplazo", arrancó la panelista. "Van a esperar al repechaje y en ese repechaje volvería a entrar a la casa Andrea. Pero todavía no hay fecha", siguió.