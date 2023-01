La China Suárez mostró el sideboob y elevó la temperatura del verano

►TE PUEDE INTERESAR: "¡Sos muy bella!": Wanda Nara posó con un enterito y dinamitó las redes

El terrible animal print de la China Suárez

La China Suárez no da respiro en las redes sociales, y luego de un look de Grinch para Navidad, la pareja de Rusherking explotó Instagram posando con un jugadísimo vestido para los festejos de Año Nuevo. Con un look muy apretado, la famosa prendió fuego las redes sociales e hizo ver fuegos artificiales.

Al igual que famosas como Antonella Rocuzzo, Wanda Nara, Romina Malaspina, entre otras, la China Suárez le mostró a sus seguidores cómo recibió Año Nuevo. Con un vestido apretado, la actriz y cantante lució su infartante lomo.

Como nos tiene acostumbrados, la China Suárez posó una vez más uno de sus looks glamorosos y sensuales. Esta vez con un vestido animal print, muy apretado y con mangas largas que tenían cortes, la mujer dejó sin aliento a los seguidores de Instagram para Año Nuevo.